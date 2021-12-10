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Pfizer CEO'su: Omicron nedeniyle 4. doz aşıya beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabilir
Pfizer CEO'su: Omicron nedeniyle 4. doz aşıya beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabilir
BioNTech'in geliştirdiği Kovid aşısını üreten Pfizer'dan 'yeni varyant Omicron nedeniyle 4. doza beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabileceği' açıklaması... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T12:53+0300
2021-12-10T13:06+0300
koronavirüs
pfizer
albert bourla
omicron
aşı
biontech
üçüncü doz
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CNBC'ye konuşan ABD'li ilaç devinin CEO'su Albert Bourla, "Gerçek dünya verilerini gördüğümüzde, Omicron'un 3. doz tarafından iyi bir şekilde kapsanıp kapsanmadığını ve ne kadar süreyle kapsanmış kalacağını belirleyeceğiz" diyerek ekledi:"İkinci nokta, bence dördüncü bir doza ihtiyacımız olacak."Daha önce 3. dozdan 12 ay sonra 4. doza ihtiyaç duyulabileceği beklentisini açıklamış olan Bourla'nın bu kez CNBC'ye, 4. doza öngörülenden daha hızlı ihtiyaç olabileceğini söylemesi dikkat çekti.Habere göre BioNTech-Pfizer'in yayımladığı ilk laboratuvar verileri, Omicron varyantından enfeksiyona karşı BioNTech-Pfizer aşısının 2 dozunun ürettiği koruyucu antikorların zayıf kaldığını, 3. dozun ise savaşmada etkili olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte 2 doz, muhtemelen Omicron'dan ağır hastalanmaya karşı koruma sağlamaya devam ediyor. Bu ön çalışmanın Omicron varyantının laboratuvarda oluşturulmuş sentetik kopyasına dayandığını ve gerçek virüse karşı testlerden daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirten Pfizer CEO'su, daha doğru veriler sağlayacak gerçek dünyadaki sonuçların gelecek iki hafta içinde beklendiğini söyledi."Omicron konusunda bekleyip görmemiz gerekiyor çünkü çok az bilgimiz var. Bilgiye daha hızlı ihtiyacımız olabilir” diyen Bourla, şu anda en önemli şeyin kış için 3. dozları yapmak olduğunu belirtti. 3. doz aşının çok iyi koruma sağlayacağına inandığını, yanısıra Pfizer'in oral antiviral hapı Paxlovid gibi tedavilerin kış aylarında hastaneye yatışları önlemeye ve Kovid'i kontrol etmeye yardımcı olacağını aktaran Pfizer CEO'su, Paxlovid hapının Omicron'a karşı etkili kalacağından emin olduğunu, çünkü virüsün mutasyonlara karşı hassas olmayan, replikasyona yarayan bir enzim olan farklı bir bölümünü hedeflediğini anlattı. Aşılar ise koronavirüsün insan hücrelerini istila etmek için kullandığı spike proteinini hedef alıyor. Spike proteini, pandemi boyunca defalarca mutasyona uğradı.BioNTech-Pfizer'in gerekli olması halinde Mart 2022'ye kadar özellikle Omicron'u hedefleyen bir aşı geliştirebileceğini duyuran CEO, gelecekte yeni varyantların ortaya çıkmasını beklediğini ve aşı uyarlamalarına ihtiyaç olup olmadığını görmek için takipte olduklarını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/ugur-sahin-ucuncu-doz-asinin-omicron-nedeniyle-uc-ay-sonra-yapilmasinda-fayda-var-1051636552.html
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pfizer, albert bourla, omicron, aşı, biontech , üçüncü doz

Pfizer CEO'su: Omicron nedeniyle 4. doz aşıya beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabilir

12:53 10.12.2021 (güncellendi: 13:06 10.12.2021)
© REUTERS / Lucy NicholsonPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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BioNTech'in geliştirdiği Kovid aşısını üreten Pfizer'dan 'yeni varyant Omicron nedeniyle 4. doza beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabileceği' açıklaması geldi.
CNBC'ye konuşan ABD'li ilaç devinin CEO'su Albert Bourla, "Gerçek dünya verilerini gördüğümüzde, Omicron'un 3. doz tarafından iyi bir şekilde kapsanıp kapsanmadığını ve ne kadar süreyle kapsanmış kalacağını belirleyeceğiz" diyerek ekledi:
"İkinci nokta, bence dördüncü bir doza ihtiyacımız olacak."
Daha önce 3. dozdan 12 ay sonra 4. doza ihtiyaç duyulabileceği beklentisini açıklamış olan Bourla'nın bu kez CNBC'ye, 4. doza öngörülenden daha hızlı ihtiyaç olabileceğini söylemesi dikkat çekti.
Habere göre BioNTech-Pfizer'in yayımladığı ilk laboratuvar verileri, Omicron varyantından enfeksiyona karşı BioNTech-Pfizer aşısının 2 dozunun ürettiği koruyucu antikorların zayıf kaldığını, 3. dozun ise savaşmada etkili olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte 2 doz, muhtemelen Omicron'dan ağır hastalanmaya karşı koruma sağlamaya devam ediyor.
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Bu ön çalışmanın Omicron varyantının laboratuvarda oluşturulmuş sentetik kopyasına dayandığını ve gerçek virüse karşı testlerden daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirten Pfizer CEO'su, daha doğru veriler sağlayacak gerçek dünyadaki sonuçların gelecek iki hafta içinde beklendiğini söyledi.
"Omicron konusunda bekleyip görmemiz gerekiyor çünkü çok az bilgimiz var. Bilgiye daha hızlı ihtiyacımız olabilir” diyen Bourla, şu anda en önemli şeyin kış için 3. dozları yapmak olduğunu belirtti.
3. doz aşının çok iyi koruma sağlayacağına inandığını, yanısıra Pfizer'in oral antiviral hapı Paxlovid gibi tedavilerin kış aylarında hastaneye yatışları önlemeye ve Kovid'i kontrol etmeye yardımcı olacağını aktaran Pfizer CEO'su, Paxlovid hapının Omicron'a karşı etkili kalacağından emin olduğunu, çünkü virüsün mutasyonlara karşı hassas olmayan, replikasyona yarayan bir enzim olan farklı bir bölümünü hedeflediğini anlattı. Aşılar ise koronavirüsün insan hücrelerini istila etmek için kullandığı spike proteinini hedef alıyor. Spike proteini, pandemi boyunca defalarca mutasyona uğradı.
BioNTech-Pfizer'in gerekli olması halinde Mart 2022'ye kadar özellikle Omicron'u hedefleyen bir aşı geliştirebileceğini duyuran CEO, gelecekte yeni varyantların ortaya çıkmasını beklediğini ve aşı uyarlamalarına ihtiyaç olup olmadığını görmek için takipte olduklarını sözlerine ekledi.
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