https://tr.sputniknews.com/20211210/snowden-assange-davasi-yolsuzluk-ve-suiistimalle-dolu-1051659269.html
Snowden: Assange davası yolsuzluk ve suiistimalle dolu
Snowden: Assange davası yolsuzluk ve suiistimalle dolu
ABD'nin küresel çapta yasadışı dinleme operasyonlarını 2013'te ifşa etmesiyle tanınan Snowden, ABD'ye iadesine karar verilen WikiLeaks kurucusu Assange'ın... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T22:40+0300
2021-12-10T22:40+0300
2021-12-10T22:40+0300
dünya
edward snowden
julian assange
yolsuzluk
wikileaks
mahkeme
karar
cinsel suistimal
iade davası
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ABD’nin Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) liderler dahil dünya çapında yasadışı dinleme yaptığını ifşa etmesiyle tanınan Edward Snowden, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi yönündeki yargı kararına ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından paylaşım yapan Snowden, "Julian Assange, Batı dünyasında en uzun süre hapiste bulunan siyasi mahkumlardan biri. Ona karşı açılan davanın her aşaması yolsuzluk ve usule ilişkin suiistimallerle dolu" dedi.Birleşik Krallık'ta alt mahkemenin Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararını Yüksek Mahkeme’ye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazanmıştı.Davanın şimdi Westminster Sulh Mahkemesi’ne geri gönderilmesi, oradan da Assange’ın ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı vermesi için Britanya hükümetine gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211210/britanya-yuksek-mahkemesi-assangein-abdye-iadesine-karar-verdi-1051641150.html
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edward snowden, julian assange, yolsuzluk, wikileaks, mahkeme, karar, cinsel suistimal, iade davası
Snowden: Assange davası yolsuzluk ve suiistimalle dolu
ABD'nin küresel çapta yasadışı dinleme operasyonlarını 2013'te ifşa etmesiyle tanınan Snowden, ABD'ye iadesine karar verilen WikiLeaks kurucusu Assange'ın davasının yolsuzluk ve usule ilişkin suistimallerle dolu olduğunu söyledi.
ABD’nin Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) liderler dahil dünya çapında yasadışı dinleme yaptığını ifşa etmesiyle tanınan Edward Snowden, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi yönündeki yargı kararına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Snowden, "Julian Assange, Batı dünyasında en uzun süre hapiste bulunan siyasi mahkumlardan biri. Ona karşı açılan davanın her aşaması yolsuzluk ve usule ilişkin suiistimallerle dolu" dedi.
Birleşik Krallık'ta alt mahkemenin Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararını Yüksek Mahkeme’ye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazanmıştı.
Davanın şimdi Westminster Sulh Mahkemesi’ne geri gönderilmesi, oradan da Assange’ın ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı vermesi için Britanya hükümetine gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.