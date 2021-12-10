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Tour de France'da zincirleme kazaya neden olan izleyiciye, 1200 euro para cezası verildi
Tour de France'da zincirleme kazaya neden olan izleyiciye, 1200 euro para cezası verildi
Tour de France bisiklet yarışında, sürücülerin yolunda karton kaldırarak zincirleme kazaya neden olan bir kadın 1200 Euro para cezası verildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T20:10+0300
2021-12-10T20:10+0300
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yaşam
tour de france
bisiklet
ceza
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BBC’nin aktardığı haberde, Tour de France’ın 45 kilometresinde, Fransız kadın bisikletçi Tony Martin’in önüne bir kartonla çıktı. Martin’in yere düşmesiyle, peşinden gelen sürücüler de takılıp düştü.31 yaşındaki kadının kimliği, internette gördüğü tepkiler üzerine saklandı.Kadının, kartonu yola doğru kaldırdığı sırada kendisine doğru gelen bisikletçileri görmediği belirtildi.Kazadan birkaç gün sonra kadın polise teslim oldu. Savcılar ilk olarak kadın hakkında dört ay ertelenmiş hapis cezası verilmesini istedi.Kadının pişmanlığını ve niyetinin sporculara zarar vermek olmadığını belirtmesi üzerine 1200 Euro para cezası verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211014/fransa-turunda-feci-bir-kazaya-yol-acan-seyirci-hakim-karsisina-cikiyor-1049820131.html
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tour de france, bisiklet, ceza
Tour de France'da zincirleme kazaya neden olan izleyiciye, 1200 euro para cezası verildi 20:10 10.12.2021 (güncellendi: 20:11 10.12.2021)
Tour de France bisiklet yarışında, sürücülerin yolunda karton kaldırarak zincirleme kazaya neden olan bir kadın 1200 Euro para cezası verildi.
BBC’nin aktardığı haberde,
Tour de France’ın 45 kilometresinde, Fransız kadın bisikletçi Tony Martin’in önüne bir kartonla çıktı. Martin’in yere düşmesiyle, peşinden gelen sürücüler de takılıp düştü.
31 yaşındaki kadının kimliği, internette gördüğü tepkiler üzerine saklandı.
Kadının, kartonu yola doğru kaldırdığı sırada kendisine doğru gelen bisikletçileri görmediği belirtildi.
Kazadan birkaç gün sonra kadın polise teslim oldu. Savcılar ilk olarak kadın hakkında dört ay ertelenmiş hapis cezası verilmesini istedi.
Kadının pişmanlığını ve niyetinin sporculara zarar vermek olmadığını belirtmesi üzerine 1200 Euro para cezası verildi.