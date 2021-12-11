Bakan Koca'dan, tıbbi malzeme üreticilerine 3 milyar lira ödeme taahhüdü

Kamu ve üniversite hastanelerinin birikmiş borcu nedeniyle tıbbi malzeme üreticileri bir süredir malzeme tedariğini kestiği için ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları yaklaşık bir haftadır yapılamıyordu.NTV'de yer alan habere göre, sorunun çözümü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sektör temsilcileriyle buluştu. Bakan Koca, 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıbbi malzeme sorununun çözümü çin sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, 25 Aralık'a kadar firmalara 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etti. Firmalar, kamu hastanelerine yeniden malzeme vermeye başladı.
Kamu ve üniversite hastanelerinin birikmiş borcu nedeniyle tıbbi malzeme üreticileri bir süredir malzeme tedariğini kestiği için ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları yaklaşık bir haftadır yapılamıyordu.
NTV'de yer alan habere göre, sorunun çözümü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sektör temsilcileriyle buluştu. Bakan Koca, 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etti.