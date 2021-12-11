https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-kocadan-tibbi-malzeme-ureticilerine-3-milyar-lira-odeme-taahhudu-1051674049.html

Bakan Koca'dan, tıbbi malzeme üreticilerine 3 milyar lira ödeme taahhüdü

Bakan Koca'dan, tıbbi malzeme üreticilerine 3 milyar lira ödeme taahhüdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıbbi malzeme sorununun çözümü çin sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, 25 Aralık'a kadar firmalara 3 milyar lira... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T18:55+0300

2021-12-11T18:55+0300

2021-12-11T18:55+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanı

tıbbi cihaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051382241_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_97b540e4fe032d1ca8e8067a8972461d.jpg

Kamu ve üniversite hastanelerinin birikmiş borcu nedeniyle tıbbi malzeme üreticileri bir süredir malzeme tedariğini kestiği için ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları yaklaşık bir haftadır yapılamıyordu.NTV'de yer alan habere göre, sorunun çözümü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sektör temsilcileriyle buluştu. Bakan Koca, 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/turk-tabipleri-birligi-beyin-ve-sinir-cerrahi-ile-ortopedi-ameliyatlari-durdu-1051608843.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, sağlık bakanı, tıbbi cihaz