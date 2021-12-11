https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-nebati-ulkemizi-basariya-goturecek-adimlari-hizlica-atmayi-surdurecegiz-1051675852.html

Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz

Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği 7 saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İş... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T21:12+0300

2021-12-11T21:12+0300

2021-12-11T21:17+0300

türkiye

nureddin nebati

iş dünyası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051676148_0:51:1024:627_1920x0_80_0_0_60d09c70be5b6081987431f51613e0cf.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Iş Dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti. Toplantıya Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi, yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapıldığı öğrenildi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211211/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-is-dunyasiyla-bir-araya-gelecek-1051669008.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, iş dünyası