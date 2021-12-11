https://tr.sputniknews.com/20211211/meteoroloji-istanbul-ve-izmiri-uyardi-kuvvetli-yagis-geliyor-1051673870.html

Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

İstanbul ve İzmir'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u sarı, İzmir'i turuncu kod ile uyardı. Gece saatlerinde başlaması... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T18:35+0300

2021-12-11T18:35+0300

2021-12-11T18:35+0300

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yağış

trakya

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İstanbul Valiliği'nden uyarıİstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İzmir'de beklenen yağış pazartesi gününe kadar sürecekMeteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışın il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiğini açıkladı.Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.23 il için 'sarı' 3 il için 'turuncu' uyarıMeteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kod uyarısı yapıldı.Gök gürültülü sağanak beklenen Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için ayrıca "turuncu kod" uyarısı da yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/izmirde-yagmur-etkisi-tarihi-handa-su-baskini-1051654416.html

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izmir, istanbul, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, trakya