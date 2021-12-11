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Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
İstanbul ve İzmir'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u sarı, İzmir'i turuncu kod ile uyardı. Gece saatlerinde başlaması... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T18:35+0300
2021-12-11T18:35+0300
türkiye
izmir
istanbul
yağmur
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
trakya
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İstanbul Valiliği'nden uyarıİstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İzmir'de beklenen yağış pazartesi gününe kadar sürecekMeteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışın il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiğini açıkladı.Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.23 il için 'sarı' 3 il için 'turuncu' uyarıMeteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kod uyarısı yapıldı.Gök gürültülü sağanak beklenen Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için ayrıca "turuncu kod" uyarısı da yapıldı.
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izmir, istanbul, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, trakya

Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

18:35 11.12.2021
© İHA / FURKAN TANİstanbul, yağmur
İstanbul, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© İHA / FURKAN TAN
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İstanbul ve İzmir'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u sarı, İzmir'i turuncu kod ile uyardı. Gece saatlerinde başlaması beklenen sağanağın olumsuz etkilerine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İzmir'de beklenen yağış pazartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışın il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiğini açıkladı.
Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

23 il için 'sarı' 3 il için 'turuncu' uyarı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kod uyarısı yapıldı.
Gök gürültülü sağanak beklenen Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için ayrıca "turuncu kod" uyarısı da yapıldı.
İzmir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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İzmir'de kuvvetli yağış: Tarihi hanı su bastı
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