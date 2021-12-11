Sibirya'da düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti

Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelen bilgilere göre, Kemerovo bölgesinin Taştagöl ilçesinde düşen Robinson R-66 helikopterin pilotu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Kemerovo bölgesinin Novokuznetsk kentinden, turistleri almak için Altay Cumhuriyeti’nin Karaköl göllerine giden Robinson R-66 helikopteri, havalandıktan kısa süre sonra kaybolmuştu. Helikopterde sadece pilot bulunuyordu.
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde düşen Robinson R-66 helikopterin pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelen bilgilere göre, Kemerovo bölgesinin Taştagöl ilçesinde düşen Robinson R-66 helikopterin pilotu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kemerovo bölgesinin Novokuznetsk kentinden, turistleri almak için Altay Cumhuriyeti’nin Karaköl göllerine giden Robinson R-66 helikopteri, havalandıktan kısa süre sonra kaybolmuştu. Helikopterde sadece pilot bulunuyordu.