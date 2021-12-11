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Sibirya'da düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti
Sibirya'da düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde düşen Robinson R-66 helikopterin pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T00:09+0300
2021-12-11T00:09+0300
dünya
rusya
kaza
helikopter
sibirya
robinson r-66
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Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelen bilgilere göre, Kemerovo bölgesinin Taştagöl ilçesinde düşen Robinson R-66 helikopterin pilotu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Kemerovo bölgesinin Novokuznetsk kentinden, turistleri almak için Altay Cumhuriyeti’nin Karaköl göllerine giden Robinson R-66 helikopteri, havalandıktan kısa süre sonra kaybolmuştu. Helikopterde sadece pilot bulunuyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211124/rusyada-ssj-superjet-100-yolcu-ucagi-inis-sirasinda-pistten-cikti-1051111741.html
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rusya, kaza, helikopter, sibirya, robinson r-66

Sibirya'da düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti

00:09 11.12.2021
© FlickrRobinson R-66 - helikopter
Robinson R-66 - helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Flickr
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Rusya'nın Kemerovo bölgesinde düşen Robinson R-66 helikopterin pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelen bilgilere göre, Kemerovo bölgesinin Taştagöl ilçesinde düşen Robinson R-66 helikopterin pilotu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kemerovo bölgesinin Novokuznetsk kentinden, turistleri almak için Altay Cumhuriyeti’nin Karaköl göllerine giden Robinson R-66 helikopteri, havalandıktan kısa süre sonra kaybolmuştu. Helikopterde sadece pilot bulunuyordu.
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