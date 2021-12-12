https://tr.sputniknews.com/20211212/anket-ukraynalilarin-yarisindan-fazlasi-rusya-ile-dogrudan-muzakere-fikrini-destekliyor-1051679192.html

Anket: Ukraynalıların yarısından fazlası Rusya ile doğrudan müzakere fikrini destekliyor

Anket: Ukraynalıların yarısından fazlası Rusya ile doğrudan müzakere fikrini destekliyor

Ukrayna’da yapılan yeni bir ankete göre, Ukraynalıların yarısından fazlası Donbass'taki ihtilafın çözümü konusunda Rusya ile doğrudan müzakere fikrini... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T00:22+0300

2021-12-12T00:22+0300

2021-12-12T00:22+0300

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Rating sosyoloji grubu tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, Ukrayna vatandaşlarının yarısından fazlası (yüzde 56), başka alternatiflerin olmaması durumunda, Donbass'taki ihtilafın çözümü konusunda Rusya ile doğrudan müzakere girişimini destekliyor.10 Aralık’ta yayınlanan anketin sonuçlarıyla ilgili raporda, "Katılımcıların yüzde 56’sı Rusya ile doğrudan müzakerelerden yana iken, yüzde 41’i karşı çıkıyor" ifadeleri yer aldı.Ankete katılanların yüzde 45’i, ‘Normandiya formatına’ ABD ve İngiltere'nin de dahil edilmesini desteklerken, yüzde 12’si Lugansk ve Donets halk cumhuriyetleri temsilcileriyle doğrudan görüşmelere başlanmasından yana olduğunu belirtti. Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya'dan oluşan ‘Normandiya formatının’ olduğu gibi kalması yönünde görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 11.Katılımcıların yüzde 46’sı Türkiye'nin Donbass'taki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere katılımına destek verirken, aynı oranda katılımcı Türkiye’nin arabuluculuğu fikrine karşı çıktı.Ukrayna’da 6-8 Aralık 2021'de CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen ankete, 18 yaşından büyük 2500 kişi katıldı.

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