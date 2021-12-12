Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM'de onaylandı
15:19 12.12.2021 (güncellendi: 15:20 12.12.2021)
© Twitter/Fahrettin KocaSağlık Bakanlığı 2022 bütçe görüşmeleri, Fahrettin Koca
© Twitter/Fahrettin Koca
Koca, "Bakanlığımızın 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Yapıcı eleştirileriyle katkı sunan, bütçeyi onaylayarak bize büyük bir emaneti teslim eden tüm milletvekillerine, bütçenin hazırlanmasına emek veren personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin TBMM'de onaylandığını açıkladı:
"Bakanlığımızın 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Yapıcı eleştirileriyle katkı sunan, bütçeyi onaylayarak bize büyük bir emaneti teslim eden tüm milletvekillerine, bütçenin hazırlanmasına emek veren personelimize teşekkür ediyorum. Bütçe milletimize hayırlı olsun."
Bakanlığımızın 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Yapıcı eleştirileriyle katkı sunan, bütçeyi onaylayarak bize büyük bir emaneti teslim eden tüm milletvekillerine, bütçenin hazırlanmasına emek veren personelimize teşekkür ediyorum. Bütçe milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/ASB4TYVYgn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2021