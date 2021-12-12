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Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM'de onaylandı
Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM'de onaylandı
Koca, "Bakanlığımızın 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Yapıcı eleştirileriyle katkı sunan, bütçeyi onaylayarak bize büyük bir emaneti teslim... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin TBMM'de onaylandığını açıkladı:
https://tr.sputniknews.com/20211212/saglik-cevre-aile-ve-calisma-bakanliklarinin-2022-yili-butceleri-kabul-edildi-1051681625.html
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı

Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM'de onaylandı

15:19 12.12.2021 (güncellendi: 15:20 12.12.2021)
© Twitter/Fahrettin KocaSağlık Bakanlığı 2022 bütçe görüşmeleri, Fahrettin Koca
Sağlık Bakanlığı 2022 bütçe görüşmeleri, Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© Twitter/Fahrettin Koca
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Koca, "Bakanlığımızın 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Yapıcı eleştirileriyle katkı sunan, bütçeyi onaylayarak bize büyük bir emaneti teslim eden tüm milletvekillerine, bütçenin hazırlanmasına emek veren personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin TBMM'de onaylandığını açıkladı:
"Bakanlığımızın 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Yapıcı eleştirileriyle katkı sunan, bütçeyi onaylayarak bize büyük bir emaneti teslim eden tüm milletvekillerine, bütçenin hazırlanmasına emek veren personelimize teşekkür ediyorum. Bütçe milletimize hayırlı olsun."
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
TÜRKİYE
Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi
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