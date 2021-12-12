https://tr.sputniknews.com/20211212/balkondan-ates-acip-kiracisi-vurdu-1051694990.html

Balkondan ateş açıp kiracısını vurdu

Balkondan ateş açıp kiracısını vurdu

Bursa'da, İ.K., evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye, balkondan tabancayla ateş etti. Çevredekiler... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T16:40+0300

2021-12-12T16:40+0300

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bursa

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre İ.K. , evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.’den iş yerinden çıkmasını istedi.Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., kasten adam yaralama ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20211212/evini-atese-verdi-salona-gecip-uzandi-1051693160.html

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bursa, kavga, silah, kurşun, kiracı