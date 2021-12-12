https://tr.sputniknews.com/20211212/balkondan-ates-acip-kiracisi-vurdu-1051694990.html
Balkondan ateş açıp kiracısını vurdu
Balkondan ateş açıp kiracısını vurdu
Bursa'da, İ.K., evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye, balkondan tabancayla ateş etti. Çevredekiler... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T16:40+0300
2021-12-12T16:40+0300
2021-12-12T16:57+0300
türkiye
bursa
kavga
silah
kurşun
kiracı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre İ.K. , evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.’den iş yerinden çıkmasını istedi.Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., kasten adam yaralama ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211212/evini-atese-verdi-salona-gecip-uzandi-1051693160.html
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bursa, kavga, silah, kurşun, kiracı
Balkondan ateş açıp kiracısını vurdu
16:40 12.12.2021 (güncellendi: 16:57 12.12.2021)
Bursa'da, İ.K., evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye, balkondan tabancayla ateş etti. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda kiracı M.T., ayak bileğinden yaralandı, şüpheli İ.K. tutuklandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre İ.K. , evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.’den iş yerinden çıkmasını istedi.
Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., kasten adam yaralama ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.