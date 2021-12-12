https://tr.sputniknews.com/20211212/diskten-istanbulda-gecinmek-istiyoruz-mitingi--1051688687.html

DİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi

DİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi

DİSK, İstanbul Kartal'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi düzenliyor. Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen bu mitinge, Türkiye Komünist... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T13:18+0300

2021-12-12T13:18+0300

2021-12-12T15:05+0300

ekonomi

istanbul

türkiye

disk

arzu çerkezoğlu

işçi

asgari ücret

eylem

asgari ücret tespit komisyonu

ekonomi

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Devrimci İşçi Sendikalari Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önü de dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde basın toplantısı ve protesto düzenledi. 'Geçinemiyoruz' sloganını taşıyan bu eylemler İstanbul Kartal'da gerçekleştirilen mitingle devam ediyor. Miting alanına girmeden önce yürüyüş yapan işçiler 'İş, emek, özgürlük' sloganları attı. Mitinge Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de destek veriyor. Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen bu mitingde sanatçı İlkay Akkaya da bir konser veriyor.'Enflasyonun yüzde 21 olduğunu inanan var mı?'Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, miting alanındaki konuşmasında, "Patronundan daha fazla vergi ödemeye yeter diyenler, memleketine emeğine sahip çıkanlar bugün Kartal Meydanı'nda toplandık. Geçinemeyenler adına, barınamayanlar adına bu meydanı doldurduk. TÜİK diyor enflasyon sadece yüzde 21. Biz geçinemiyoruz diyoruz, onlar 'ekonomi şahlanıyor' diyorlar. Kardeşlerim bu meydan yanıtlasın, enflasyonun yüzde 21 olduğuna inanan var mı?" dedi.'Mitingler sürecek'Çerkezoğlu konuşmasında ayrıca, "Bu daha başlangıç DİSK bu mitingleri, Diyarbakır'dan Adana'ya Samsun ve İzmir'e kadar gerçekleştirmeye devam edecektir" ifadelerine de yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/disk-buyumeden-ve-milli-gelir-artisindan-payini-alan-bir-asgari-ucret-olmalidir-1051342335.html

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istanbul, türkiye, disk, arzu çerkezoğlu, işçi, asgari ücret, eylem, asgari ücret tespit komisyonu, ekonomi, tkp, türkiye işçi partisi (tip)