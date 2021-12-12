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https://tr.sputniknews.com/20211212/diskten-istanbulda-gecinmek-istiyoruz-mitingi--1051688687.html
DİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi
DİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi
DİSK, İstanbul Kartal'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi düzenliyor. Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen bu mitinge, Türkiye Komünist... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T13:18+0300
2021-12-12T15:05+0300
ekonomi
istanbul
türkiye
disk
arzu çerkezoğlu
işçi
asgari ücret
eylem
asgari ücret tespit komisyonu
ekonomi
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Devrimci İşçi Sendikalari Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önü de dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde basın toplantısı ve protesto düzenledi. 'Geçinemiyoruz' sloganını taşıyan bu eylemler İstanbul Kartal'da gerçekleştirilen mitingle devam ediyor. Miting alanına girmeden önce yürüyüş yapan işçiler 'İş, emek, özgürlük' sloganları attı. Mitinge Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de destek veriyor. Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen bu mitingde sanatçı İlkay Akkaya da bir konser veriyor.'Enflasyonun yüzde 21 olduğunu inanan var mı?'Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, miting alanındaki konuşmasında, "Patronundan daha fazla vergi ödemeye yeter diyenler, memleketine emeğine sahip çıkanlar bugün Kartal Meydanı'nda toplandık. Geçinemeyenler adına, barınamayanlar adına bu meydanı doldurduk. TÜİK diyor enflasyon sadece yüzde 21. Biz geçinemiyoruz diyoruz, onlar 'ekonomi şahlanıyor' diyorlar. Kardeşlerim bu meydan yanıtlasın, enflasyonun yüzde 21 olduğuna inanan var mı?" dedi.'Mitingler sürecek'Çerkezoğlu konuşmasında ayrıca, "Bu daha başlangıç DİSK bu mitingleri, Diyarbakır'dan Adana'ya Samsun ve İzmir'e kadar gerçekleştirmeye devam edecektir" ifadelerine de yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/disk-buyumeden-ve-milli-gelir-artisindan-payini-alan-bir-asgari-ucret-olmalidir-1051342335.html
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istanbul, türkiye, disk, arzu çerkezoğlu, işçi, asgari ücret, eylem, asgari ücret tespit komisyonu, ekonomi, tkp, türkiye işçi partisi (tip)

DİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi

13:18 12.12.2021 (güncellendi: 15:05 12.12.2021)
© Sputnik / Burcu okutanDİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi
DİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Burcu okutan
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Selin Uludağ
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Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
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DİSK, İstanbul Kartal'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi düzenliyor. Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen bu mitinge, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de destek veriyor.
Devrimci İşçi Sendikalari Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önü de dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde basın toplantısı ve protesto düzenledi.
'Geçinemiyoruz' sloganını taşıyan bu eylemler İstanbul Kartal'da gerçekleştirilen mitingle devam ediyor.
Miting alanına girmeden önce yürüyüş yapan işçiler 'İş, emek, özgürlük' sloganları attı.
Mitinge Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de destek veriyor. Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen bu mitingde sanatçı İlkay Akkaya da bir konser veriyor.

'Enflasyonun yüzde 21 olduğunu inanan var mı?'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, miting alanındaki konuşmasında, "Patronundan daha fazla vergi ödemeye yeter diyenler, memleketine emeğine sahip çıkanlar bugün Kartal Meydanı'nda toplandık. Geçinemeyenler adına, barınamayanlar adına bu meydanı doldurduk. TÜİK diyor enflasyon sadece yüzde 21. Biz geçinemiyoruz diyoruz, onlar 'ekonomi şahlanıyor' diyorlar. Kardeşlerim bu meydan yanıtlasın, enflasyonun yüzde 21 olduğuna inanan var mı?" dedi.

'Mitingler sürecek'

Çerkezoğlu konuşmasında ayrıca, "Bu daha başlangıç DİSK bu mitingleri, Diyarbakır'dan Adana'ya Samsun ve İzmir'e kadar gerçekleştirmeye devam edecektir" ifadelerine de yer verdi.
© Sputnik / Burcu okutanDİSK, İstanbul Kartal'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi düzenliyor.
DİSK, İstanbul Kartal'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
DİSK, İstanbul Kartal'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi düzenliyor.
© Sputnik / Burcu okutan
DİSK: Büyümeden ve milli gelir artışından payını alan bir asgari ücret olmalıdır - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
SEYİR HALİ
DİSK: Büyümeden ve milli gelir artışından payını alan bir asgari ücret olmalıdır
1 Aralık, 17:53
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