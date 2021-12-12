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Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu
Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu
Pendik'te, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldüren baba, kızını öldürdüğü bıçakla intihar girişiminde bulundu. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T22:09+0300
2021-12-12T22:09+0300
2021-12-12T22:15+0300
türkiye
baba
intihar
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İstanbul Pendik'te, boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kavakpınar Mahallesi'ndeki olaya ilişkin savcı ve polisin incelemesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldigi-yurtta-oldurulen-universite-ogrencisi-tugrulun-babasi-konakladigi-eller-emin-ellerdi-1051615646.html
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baba, intihar
Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu 22:09 12.12.2021 (güncellendi: 22:15 12.12.2021)
Pendik'te, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldüren baba, kızını öldürdüğü bıçakla intihar girişiminde bulundu.
İstanbul Pendik'te, boğazını keserek
7 yaşındaki kızını öldüren baba aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kavakpınar Mahallesi'ndeki olaya ilişkin savcı ve polisin incelemesi sürüyor.