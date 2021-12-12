https://tr.sputniknews.com/20211212/putin-deniz-memelilerinin-eglence-amacli-avlanmasina-yasak-getirilmesi-fikrini-destekledi-1051680483.html
Putin, deniz memelilerinin eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi fikrini destekledi
Putin, deniz memelilerinin eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi fikrini destekledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İnsan Hakları Konseyi toplantısında, ülkede deniz memelilerinin kültürel ve eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T00:46+0300
2021-12-12T00:46+0300
2021-12-12T00:47+0300
dünya
vladimir putin
greenpeace
deniz
memeli canlılar
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Greenpeace Konseyi İcra Müdürü Sergey Tsıplenkov’un Rusya’daki ‘balina hapishanesi’ olayını hatırlatarak, deniz memelilerinin avlanmasına yasak getirilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine Putin, “Bu tür eğlence amacıyla yapılan deniz memelilerinin avlanmasının yasaklanmasını mı teklif ediyorsunuz? Peki, katılıyorum, öyle yapalım” dedi.2019 yılında Rusya'nın Primorskiy Bölgesi'ndeki Srednyaya Körfezi'nde bir balina çiftliğinde Çinli müşterilere satılmak üzere sıkışık havuzlarda tutulan 11 katil balina ile 90 beyaz balina, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin ardından serbest bırakılarak okyanusa salınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210910/42-yildir-tutsak-olan-balina-kafasini-vura-vura-intihar-etmeye-calisti-1048811651.html
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vladimir putin, greenpeace, deniz, memeli canlılar
Putin, deniz memelilerinin eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi fikrini destekledi
00:46 12.12.2021 (güncellendi: 00:47 12.12.2021)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İnsan Hakları Konseyi toplantısında, ülkede deniz memelilerinin kültürel ve eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi fikrine destek verdi.
Greenpeace Konseyi İcra Müdürü Sergey Tsıplenkov’un Rusya’daki ‘balina hapishanesi’ olayını hatırlatarak, deniz memelilerinin avlanmasına yasak getirilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine Putin, “Bu tür eğlence amacıyla yapılan deniz memelilerinin avlanmasının yasaklanmasını mı teklif ediyorsunuz? Peki, katılıyorum, öyle yapalım” dedi.
2019 yılında Rusya'nın Primorskiy Bölgesi'ndeki Srednyaya Körfezi'nde bir balina çiftliğinde Çinli müşterilere satılmak üzere sıkışık havuzlarda tutulan 11 katil balina ile 90 beyaz balina, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin ardından serbest bırakılarak okyanusa salınmıştı.