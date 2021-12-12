https://tr.sputniknews.com/20211212/putin-deniz-memelilerinin-eglence-amacli-avlanmasina-yasak-getirilmesi-fikrini-destekledi-1051680483.html

Putin, deniz memelilerinin eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi fikrini destekledi

Putin, deniz memelilerinin eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi fikrini destekledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İnsan Hakları Konseyi toplantısında, ülkede deniz memelilerinin kültürel ve eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T00:46+0300

2021-12-12T00:46+0300

2021-12-12T00:47+0300

dünya

vladimir putin

greenpeace

deniz

memeli canlılar

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Greenpeace Konseyi İcra Müdürü Sergey Tsıplenkov’un Rusya’daki ‘balina hapishanesi’ olayını hatırlatarak, deniz memelilerinin avlanmasına yasak getirilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine Putin, “Bu tür eğlence amacıyla yapılan deniz memelilerinin avlanmasının yasaklanmasını mı teklif ediyorsunuz? Peki, katılıyorum, öyle yapalım” dedi.2019 yılında Rusya'nın Primorskiy Bölgesi'ndeki Srednyaya Körfezi'nde bir balina çiftliğinde Çinli müşterilere satılmak üzere sıkışık havuzlarda tutulan 11 katil balina ile 90 beyaz balina, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin ardından serbest bırakılarak okyanusa salınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210910/42-yildir-tutsak-olan-balina-kafasini-vura-vura-intihar-etmeye-calisti-1048811651.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, greenpeace, deniz, memeli canlılar