https://tr.sputniknews.com/20211212/rus-disisleri-bati-askeri-egitmen-kisvesi-altinda-ukraynaya-militan-gonderiyor-1051699983.html

Rus Dışişleri: Batı, askeri eğitmen kisvesi altında Ukrayna'ya militan gönderiyor

Rus Dışişleri: Batı, askeri eğitmen kisvesi altında Ukrayna'ya militan gönderiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve militan göndererek bu ülkeyi askerleştirmeye devam ettiklerini belirtti. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T21:00+0300

2021-12-12T21:00+0300

2021-12-12T21:07+0300

dünya

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049705098_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_e113fec6c80ddd67cb07f99b8f56eb0b.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Krım 24 televizyonuna demecinde Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve militan göndererek bu ülkeyi askerleştirmeye devam ettiklerini ifade etti.Zaharova, “Ukrayna silahlarla dolup taşıyor, doğrudan teslimatlar söz konusu, geleceğe dönük sözleşmeler söz konusu, üstelik gördüğünüz gibi bunlar toplamda milyonlarca, milyarlarca dolarlık sözleşmeler. Oraya askeri eğitmen kisvesi altında militanların transferi söz konusu” diye konuştu.Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington’un 2014’ten bu yana Ukrayna ordusuna destek için 2.5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını bildirmişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise Washington yönetiminin daha önce Kiev’e 60 milyon dolar tutarında askeri yardım paketine onay verdiğini anımsatarak, bu hafta içinde Ukrayna'ya, tüfek ve mühimmattan oluşan son partinin gönderileceğini açıklamıştı.ABD’nin 2022 yılına ait savunma bütçe tasarısında, Ukrayna’ya askeri yardım sağlamak amacıyla 300 milyon dolar tahsis edilmesi öngörülüyor.Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi 2 Aralık’ta Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için 31 milyon euro kaynak ayırdı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna