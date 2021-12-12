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https://tr.sputniknews.com/20211212/samsung-cep-telefonunda-isim-degisikligine-gidiyor-1051688944.html
Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor
Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor
Teknoloji alanında isim değişiklikleri artıyor. Facebook ve Square'in ardından Samsung'dan da isim değişikliği haberi geldi. Şirket akıllı telefon biriminin... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T13:23+0300
2021-12-12T13:23+0300
2021-12-12T13:30+0300
samsung
yaşam
cep telefonu
isim değişikliği
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung telefon biriminde isim değişikliğine gidiyor.Dünyanın en çok satan telefon markası konumundaki Samsung bundan sonra Samsung MX olarak adlandırılacak.NTV'nin aktardığına göre, isim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor.Adını değiştiren diğer şirketlerBünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti.Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google.1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı.Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/facebook-isim-degisikligine-gidiyor-1049995130.html
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samsung, cep telefonu, isim değişikliği
Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor 13:23 12.12.2021 (güncellendi: 13:30 12.12.2021)
Teknoloji alanında isim değişiklikleri artıyor. Facebook ve Square'in ardından Samsung'dan da isim değişikliği haberi geldi. Şirket akıllı telefon biriminin adını değiştirecek.
Güney Koreli teknoloji devi
Samsung telefon biriminde isim değişikliğine gidiyor.
Dünyanın en çok satan telefon markası konumundaki Samsung bundan sonra
Samsung MX olarak adlandırılacak.
NTV'nin aktardığına göre, isim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor.
Adını değiştiren diğer şirketler
Bünyesinde Facebook,
Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti. Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.
Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google.
1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı.
Google bu nedenle
Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.