https://tr.sputniknews.com/20211212/samsung-cep-telefonunda-isim-degisikligine-gidiyor-1051688944.html

Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor

Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor

Teknoloji alanında isim değişiklikleri artıyor. Facebook ve Square'in ardından Samsung'dan da isim değişikliği haberi geldi. Şirket akıllı telefon biriminin... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T13:23+0300

2021-12-12T13:23+0300

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samsung

yaşam

cep telefonu

isim değişikliği

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung telefon biriminde isim değişikliğine gidiyor.Dünyanın en çok satan telefon markası konumundaki Samsung bundan sonra Samsung MX olarak adlandırılacak.NTV'nin aktardığına göre, isim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor.Adını değiştiren diğer şirketlerBünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti.Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google.1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı.Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.

https://tr.sputniknews.com/20211020/facebook-isim-degisikligine-gidiyor-1049995130.html

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samsung, cep telefonu, isim değişikliği