https://tr.sputniknews.com/20211212/sivasta-dugunler-halaysiz-kalmasin-projesi-632-kisi-egitim-aliyor-1051687484.html

Sivas'ta 'düğünler halaysız kalmasın' projesi: 632 kişi eğitim alıyor

Sivas'ta 'düğünler halaysız kalmasın' projesi: 632 kişi eğitim alıyor

Sivas'ta ‘Halk oyunlarımız unutulmasın, düğünler halaysız kalmasın’ projesi kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara aralarında ‘Sivas halayı’nın da bulunduğu... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T12:31+0300

2021-12-12T12:31+0300

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eğitim

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yaşam

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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 23 usta öğretici ve 6 öğretmen ile başta okullar olmak üzere 52 mekanda halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması için kurs veriyor.Sivas yöresi ağırlıklı olmak üzere çeşitli halk oyunlarının usta öğreticilerce öğretildiği kurslara, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 632 kişi katılıyor.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, halk eğitim merkezlerinin görevleri arasında, bulunduğu bölgelerin halk oyunlarını öğretmek, yaymak ve geliştirmek de olduğunu söyledi.Sivas'taki halk oyunlarını öğreterek gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını belirten Baker, "Sivas'ta halk oyunlarının önemli bir yeri ve değeri var. Özellikle düğünlerimiz halk oyunsuz, halaysız olmaz. Abdurrahman halayı, Sivas ağırlaması gibi yüzlerce çeşit halk oyununun olduğu Sivas'ta birbirinden farklı, birbirinden güzel değerlerimizi yaşatmak için projeyi başlattık" dedi.‘Halk oyunları birinin hata yaptığı zaman hepsinin kaybedeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları gerektiğini öğretiyor’Baker, usta öğreticilerin özveriyle çalıştığını anlatarak, "Halk oyunlarına gönül veren bütün öğrencilerimize, halk oyunlarının yaygınlaşması ve unutulmaması için çalışan bütün usta öğreticilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Baker, kurslara ilkokul 1. sınıftan başlayıp yaş sınırı olmadan tüm vatandaşların katılabileceğini paylaştı:Kurslar bittiğinde halk oyunları şenliği düzenlenecekBaker, kursun en büyük amaçlarından birisinin de düğünlerde davul zurna sesini duyan çocukların halay çekmesi olduğunu dile getirerek, kursların sona ereceği mayıs-haziran gibi halk oyunları şenliği düzenlemeyi planladıklarını aktardı.Kursiyerlerden Nesrin Yüksel de kızları sayesinde 3 sene önce halk oyunlarına başladığını şimdi de bu kursa katıldığını söyledi.Geç de olsa öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Yüksel, "Kendime yeni yeni şeyler kattım. Kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.Kursiyerlerden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Zeynep Kalkan ise oyun havalarından, halk oyunlarından ve arkadaşlarıyla eğlenmekten çok zevk aldığını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211028/kopekten-halay-cekerek-kactilar-1050275434.html

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halay, eğitim, sivas