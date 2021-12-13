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Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı
Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı
Avusturya’da Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında aşı yaptırmış veya hastalığı geçirmiş kişileri de kapsayan 20 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
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kısıtlama
kovid-19
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Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı

16:28 13.12.2021
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Avusturya’da Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında aşı yaptırmış veya hastalığı geçirmiş kişileri de kapsayan 20 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından iş yerleri, alışveriş ve kişisel bakım merkezleri yeniden kapılarını açtı.
© REUTERS / LISI NIESNER

Ülkede 20 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptırmış ve hastalığı geçirmişler için sona erdi, aşı yaptırmamışlar içinse devam edecek. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte insanlar, sokakları doldurdu.

Ülkede 20 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptırmış ve hastalığı geçirmişler için sona erdi, aşı yaptırmamışlar içinse devam edecek. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte insanlar, sokakları doldurdu. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / LISI NIESNER

Ülkede 20 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptırmış ve hastalığı geçirmişler için sona erdi, aşı yaptırmamışlar içinse devam edecek. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte insanlar, sokakları doldurdu.

© REUTERS / LISI NIESNER

Federal düzeyde alınan açılma kararı doğrultusunda alışveriş, kişisel sağlık merkezleri, iş yerleri, restoran ve oteller belirli kurallara uymak koşuluyla yeniden hizmete girdi. Noel öncesi Viyana, yılbaşı ağaçlarıyla süslendi. Evlerde süslenmek üzere satılan Yılbaşı ağaçlarının satışı da başladı.

Federal düzeyde alınan açılma kararı doğrultusunda alışveriş, kişisel sağlık merkezleri, iş yerleri, restoran ve oteller belirli kurallara uymak koşuluyla yeniden hizmete girdi. Noel öncesi Viyana, yılbaşı ağaçlarıyla süslendi. Evlerde süslenmek üzere satılan Yılbaşı ağaçlarının satışı da başladı. - Sputnik Türkiye
2/4
© REUTERS / LISI NIESNER

Federal düzeyde alınan açılma kararı doğrultusunda alışveriş, kişisel sağlık merkezleri, iş yerleri, restoran ve oteller belirli kurallara uymak koşuluyla yeniden hizmete girdi. Noel öncesi Viyana, yılbaşı ağaçlarıyla süslendi. Evlerde süslenmek üzere satılan Yılbaşı ağaçlarının satışı da başladı.

© REUTERS / LISI NIESNER

Ancak Viyana ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde restoran ve otel işletmeleri yaklaşık bir hafta sonra hizmet vermeye başlayacak. Buna göre, ülkede kapalı alanların tamamında FFP2 maske zorunluluğu uygulanacak. Alışveriş, yeme içme, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak.

Ancak Viyana ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde restoran ve otel işletmeleri yaklaşık bir hafta sonra hizmet vermeye başlayacak. Buna göre, ülkede kapalı alanların tamamında FFP2 maske zorunluluğu uygulanacak. Alışveriş, yeme içme, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak. - Sputnik Türkiye
3/4
© REUTERS / LISI NIESNER

Ancak Viyana ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde restoran ve otel işletmeleri yaklaşık bir hafta sonra hizmet vermeye başlayacak. Buna göre, ülkede kapalı alanların tamamında FFP2 maske zorunluluğu uygulanacak. Alışveriş, yeme içme, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak.

© REUTERS / LISI NIESNER

Gece hizmet veren eğlence merkezleri kapalı tutulacak, restoranlar 23.00’e kadar hizmet verebilecek.

Kapalı alanlarda en fazla 25, açık mekanlarda ise 300 kişinin toplanmasına izin verilirken, başkent Viyana’da bu tür etkinliklere katılmak için aşıya ek olarak PCR testi de yaptırmış olmak gerekiyor.

Gece hizmet veren eğlence merkezleri kapalı tutulacak, restoranlar 23.00’e kadar hizmet verebilecek.Kapalı alanlarda en fazla 25, açık mekanlarda ise 300 kişinin toplanmasına izin verilirken, başkent Viyana’da bu tür etkinliklere katılmak için aşıya ek olarak PCR testi de yaptırmış olmak gerekiyor. - Sputnik Türkiye
4/4
© REUTERS / LISI NIESNER

Gece hizmet veren eğlence merkezleri kapalı tutulacak, restoranlar 23.00’e kadar hizmet verebilecek.

Kapalı alanlarda en fazla 25, açık mekanlarda ise 300 kişinin toplanmasına izin verilirken, başkent Viyana’da bu tür etkinliklere katılmak için aşıya ek olarak PCR testi de yaptırmış olmak gerekiyor.

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