Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı

Ancak Viyana ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde restoran ve otel işletmeleri yaklaşık bir hafta sonra hizmet vermeye başlayacak. Buna göre, ülkede kapalı alanların tamamında FFP2 maske zorunluluğu uygulanacak. Alışveriş, yeme içme, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak.