Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı

Ülkede 20 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptırmış ve hastalığı geçirmişler için sona erdi, aşı yaptırmamışlar içinse devam edecek. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte insanlar, sokakları doldurdu.
Ülkede 20 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptırmış ve hastalığı geçirmişler için sona erdi, aşı yaptırmamışlar içinse devam edecek. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte insanlar, sokakları doldurdu.
Federal düzeyde alınan açılma kararı doğrultusunda alışveriş, kişisel sağlık merkezleri, iş yerleri, restoran ve oteller belirli kurallara uymak koşuluyla yeniden hizmete girdi. Noel öncesi Viyana, yılbaşı ağaçlarıyla süslendi. Evlerde süslenmek üzere satılan Yılbaşı ağaçlarının satışı da başladı.
Federal düzeyde alınan açılma kararı doğrultusunda alışveriş, kişisel sağlık merkezleri, iş yerleri, restoran ve oteller belirli kurallara uymak koşuluyla yeniden hizmete girdi. Noel öncesi Viyana, yılbaşı ağaçlarıyla süslendi. Evlerde süslenmek üzere satılan Yılbaşı ağaçlarının satışı da başladı.
Ancak Viyana ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde restoran ve otel işletmeleri yaklaşık bir hafta sonra hizmet vermeye başlayacak. Buna göre, ülkede kapalı alanların tamamında FFP2 maske zorunluluğu uygulanacak. Alışveriş, yeme içme, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak.
Ancak Viyana ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde restoran ve otel işletmeleri yaklaşık bir hafta sonra hizmet vermeye başlayacak. Buna göre, ülkede kapalı alanların tamamında FFP2 maske zorunluluğu uygulanacak. Alışveriş, yeme içme, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak.
Gece hizmet veren eğlence merkezleri kapalı tutulacak, restoranlar 23.00’e kadar hizmet verebilecek.
Kapalı alanlarda en fazla 25, açık mekanlarda ise 300 kişinin toplanmasına izin verilirken, başkent Viyana’da bu tür etkinliklere katılmak için aşıya ek olarak PCR testi de yaptırmış olmak gerekiyor.
Gece hizmet veren eğlence merkezleri kapalı tutulacak, restoranlar 23.00’e kadar hizmet verebilecek.
Kapalı alanlarda en fazla 25, açık mekanlarda ise 300 kişinin toplanmasına izin verilirken, başkent Viyana’da bu tür etkinliklere katılmak için aşıya ek olarak PCR testi de yaptırmış olmak gerekiyor.