https://tr.sputniknews.com/20211213/bulgarlardan-sonra-azeriler-de-igdiri-doldurdu-burada-pulumuz-yahsidir-cok-hosumuza-gelir-1051724121.html

Bulgarlardan sonra Azeriler de Iğdır'a akın etti: 'Burada pulumuz yahşidir, çok hoşumuza gelir'

Bulgarlardan sonra Azeriler de Iğdır'a akın etti: 'Burada pulumuz yahşidir, çok hoşumuza gelir'

Azerbaycan manatı son bir ayda TL karşısında yüzde 49 değer kazanarak 8 lira 16 kuruşa yükseldi. Bunun üzerine Azerbaycanlılar Iğdır’a gelerek toplu alışveriş... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T17:04+0300

2021-12-13T17:04+0300

2021-12-13T17:12+0300

azerbaycan

ekonomi

bulgaristan

manat

alışveriş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051724093_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_10389be9a96e1a02d5b7bfc8d32a07fd.jpg

Türk Lirası'ndaki erime, birçok para birimi gibi Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapmayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.ANKA’nın aktardığına göre, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlıların kimisi özel araçlarıyla kimisi de otobüsle gelip alışveriş yapıp dönüyor.Esnaf memnun, halk şikayetçiIğdır’a alışveriş için gelen Azerbaycanlılardan bazıları fiyatları pahalı bulurken birçoğu ise ucuz olduğunu belirterek, "Burada pulumuz yahşidır, çok hoşumuza gelir" dedi.Iğdırlı esnaf ise alışverişin canlanmasından memnun olduğunu söylüyor.Iğdırlı bir vatandaş, yerli halk olarak alışveriş yapamamaktan şikayet ederek, "Fiyatlar uçmuş, 10 liraya satılması gereken bir ürün 40 lira olmuş. Azerbaycanlıların parası kıymetli olduğundan alışveriş yapıyorlar" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/bulgarlar-edirne-otellerinde-bos-oda-birakmadi-2-bin-euro-bozdurdum-hepsiyle-alisveris-yapacagim-1051714457.html

azerbaycan

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

azerbaycan, bulgaristan, manat, alışveriş