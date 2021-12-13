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https://tr.sputniknews.com/20211213/bulgarlardan-sonra-azeriler-de-igdiri-doldurdu-burada-pulumuz-yahsidir-cok-hosumuza-gelir-1051724121.html
Bulgarlardan sonra Azeriler de Iğdır'a akın etti: 'Burada pulumuz yahşidir, çok hoşumuza gelir'
Bulgarlardan sonra Azeriler de Iğdır'a akın etti: 'Burada pulumuz yahşidir, çok hoşumuza gelir'
Azerbaycan manatı son bir ayda TL karşısında yüzde 49 değer kazanarak 8 lira 16 kuruşa yükseldi. Bunun üzerine Azerbaycanlılar Iğdır’a gelerek toplu alışveriş... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:04+0300
2021-12-13T17:12+0300
azerbaycan
ekonomi
bulgaristan
manat
alışveriş
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Türk Lirası'ndaki erime, birçok para birimi gibi Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapmayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.ANKA’nın aktardığına göre, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlıların kimisi özel araçlarıyla kimisi de otobüsle gelip alışveriş yapıp dönüyor.Esnaf memnun, halk şikayetçiIğdır’a alışveriş için gelen Azerbaycanlılardan bazıları fiyatları pahalı bulurken birçoğu ise ucuz olduğunu belirterek, "Burada pulumuz yahşidır, çok hoşumuza gelir" dedi.Iğdırlı esnaf ise alışverişin canlanmasından memnun olduğunu söylüyor.Iğdırlı bir vatandaş, yerli halk olarak alışveriş yapamamaktan şikayet ederek, "Fiyatlar uçmuş, 10 liraya satılması gereken bir ürün 40 lira olmuş. Azerbaycanlıların parası kıymetli olduğundan alışveriş yapıyorlar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/bulgarlar-edirne-otellerinde-bos-oda-birakmadi-2-bin-euro-bozdurdum-hepsiyle-alisveris-yapacagim-1051714457.html
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azerbaycan, bulgaristan, manat, alışveriş

Bulgarlardan sonra Azeriler de Iğdır'a akın etti: 'Burada pulumuz yahşidir, çok hoşumuza gelir'

17:04 13.12.2021 (güncellendi: 17:12 13.12.2021)
© ANKAIğdır'a alışverişe gelen Azeriler
Iğdır'a alışverişe gelen Azeriler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© ANKA
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Azerbaycan manatı son bir ayda TL karşısında yüzde 49 değer kazanarak 8 lira 16 kuruşa yükseldi. Bunun üzerine Azerbaycanlılar Iğdır’a gelerek toplu alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş için gelen bir Azerbaycanlı, geliş nedenini anlatırken "Burada pulumuz yahşidır, çok hoşumuza gelir" dedi.
Türk Lirası'ndaki erime, birçok para birimi gibi Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapmayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.
ANKA’nın aktardığına göre, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlıların kimisi özel araçlarıyla kimisi de otobüsle gelip alışveriş yapıp dönüyor.

Esnaf memnun, halk şikayetçi

Iğdır’a alışveriş için gelen Azerbaycanlılardan bazıları fiyatları pahalı bulurken birçoğu ise ucuz olduğunu belirterek, "Burada pulumuz yahşidır, çok hoşumuza gelir" dedi.
Iğdırlı esnaf ise alışverişin canlanmasından memnun olduğunu söylüyor.
Iğdırlı bir vatandaş, yerli halk olarak alışveriş yapamamaktan şikayet ederek, "Fiyatlar uçmuş, 10 liraya satılması gereken bir ürün 40 lira olmuş. Azerbaycanlıların parası kıymetli olduğundan alışveriş yapıyorlar" dedi.
Bulgaristan'dan Edirne'ye turla gelenler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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