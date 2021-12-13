https://tr.sputniknews.com/20211213/deutsche-bank-tcmb-sonraki-ceyrek-1000-baz-puan-faiz-artirmak-zorunda-kalabilir-1051731138.html
Deutsche Bank: TCMB sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
Deutsche Bank: TCMB sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T20:16+0300
2021-12-13T20:16+0300
2021-12-13T20:16+0300
türkiye
enflasyon
deutsche bank
merkez bankası
türk lirası
faiz
dolarizasyon
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Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda piyasa koşullarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı 2022’nin ilk çeyreğinde 1000 baz puanlık faiz artırımı yapmaya zorlayacağını belirtti.Bloomberg'in aktardığına göre aralık ayındaki toplantıda TCMB’nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini ifade etti.Acil bir faiz artırımı kararı alınmasının şu anki durumda zor olacağını belirten kurum, TCMB’nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini ifade etti.'Mayıs 2022’de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabilir'Enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 25 olacağını öngören Deutsche Bank ekonomistleri, 2022’nin ilk yarısında ise enflasyonun yüzde 30’a kadar tırmanacağını düşünüyor. Deutsche Bank, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari ücretteki artışla beraber Mayıs 2022’de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabileceğini de dile getirdi.Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 10.1 büyümesini beklediklerini belirten banka, Türk lirasındaki oynaklığın tüketiciler ve iş çevresi için belirsizliği artıracağını, bunun da ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağını söyledi. Deutsche Bank 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3.5 büyümesini bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/deutsche-bank-tlnin-bugunku-seviyelerde-kalmasi-cok-zor-1048526462.html
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enflasyon, deutsche bank, merkez bankası, türk lirası, faiz, dolarizasyon
Deutsche Bank: TCMB sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini belirtti.
Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda piyasa koşullarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı 2022’nin ilk çeyreğinde
1000 baz puanlık faiz artırımı yapmaya zorlayacağını belirtti.
Bloomberg'in aktardığına
göre aralık ayındaki toplantıda TCMB’nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini ifade etti.
Acil bir faiz artırımı kararı alınmasının şu anki durumda zor olacağını belirten kurum, TCMB’nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini ifade etti.
'Mayıs 2022’de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabilir'
Enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 25 olacağını öngören Deutsche Bank ekonomistleri, 2022’nin ilk yarısında ise enflasyonun yüzde 30’a kadar tırmanacağını düşünüyor. Deutsche Bank, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari ücretteki artışla beraber Mayıs 2022’de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabileceğini de dile getirdi.
Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 10.1 büyümesini beklediklerini belirten banka, Türk lirasındaki oynaklığın tüketiciler ve iş çevresi için belirsizliği artıracağını, bunun da ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağını söyledi. Deutsche Bank 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3.5 büyümesini bekliyor.