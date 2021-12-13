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Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren koca tutuklandı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren koca tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Sabri Can tutuklandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:21+0300
2021-12-13T17:21+0300
türkiye
mardin
kadın cinayeti
kızıltepe
çocuk
kadın
şiddet
kadın cinayetleri
anne
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4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide’ye pompalı tüfekle 6 el ateş etti.Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cahide Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can’ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Cinayete tanık olan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Sabri Canı, Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına alındı.Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Cahide Can’ın cenazesi kırsal Çağıl Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.Sabri Can, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin çocukları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce amcasına teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211212/esini-cocuklarinin-gozu-onunde-pompali-tufekle-oldurdu-1051688240.html
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mardin, kadın cinayeti, kızıltepe, çocuk, kadın, şiddet, kadın cinayetleri, anne

Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren koca tutuklandı

17:21 13.12.2021
© DHAEşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© DHA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Sabri Can tutuklandı.
4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide’ye pompalı tüfekle 6 el ateş etti.
Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cahide Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can’ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cinayete tanık olan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Sabri Canı, Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına alındı.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Cahide Can’ın cenazesi kırsal Çağıl Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Sabri Can, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin çocukları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce amcasına teslim edildi.
Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
TÜRKİYE
Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
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