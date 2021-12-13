https://tr.sputniknews.com/20211213/rusyadan-natoya-uyari-doguya-genislerseniz-sonuclari-agir-olur-1051726323.html

Rusya’dan NATO’ya uyarı: Doğuya genişlerseniz sonuçları ağır olur

Rusya’dan NATO’ya uyarı: Doğuya genişlerseniz sonuçları ağır olur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO’nun doğuya genişlemesinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar verecek şekilde olmaması gerektiğini... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T17:48+0300

2021-12-13T17:48+0300

2021-12-13T17:48+0300

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Rus Izvestiya gazetesine konuşan Ryabkov, “İttifaklara katılma özgürlüğü mutlak olamaz, üstelik Kuzey Atlantik İttifakı’nın politikası bu varsayımla şiddetli çelişki içindeyken. İkisini birleştirmenin mümkün olmadığına dikkat çekmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.Bu nedenle NATO’nun daha fazla genişlememesi gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, “Meseleyi, Rusya’nın bu konuda veto hakkı yokmuş gibi ortaya koyma çabalarının hepsi uygun olmayan araçlarla yapılan girişimler. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Eğer rakipler karşı çıkmaya devam ederlerse güvenliklerinin güçlenmediğini görecekler. Sonuçları onlar için ağır olacak” ifadesini kullandı.NATO yetkililerinin, İttifakın neden doğuya hareket ettiği sorusunun meşruiyetini inkar etmeye çalıştığını kaydeden Ryabkov, “Ancak bu, kendi güvenliklerinin zayıflamasına neden olabilecek bir hata” dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca siyasi ve askeri ittifaklara katılma konusunda net bir çerçeveye, karşılıklı yükümlülüklere ve sorumluluklara sahip olmanın önemini vurguladı.

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