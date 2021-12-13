Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/rusyadan-natoya-uyari-doguya-genislerseniz-sonuclari-agir-olur-1051726323.html
Rusya’dan NATO’ya uyarı: Doğuya genişlerseniz sonuçları ağır olur
Rusya’dan NATO’ya uyarı: Doğuya genişlerseniz sonuçları ağır olur
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO’nun doğuya genişlemesinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar verecek şekilde olmaması gerektiğini... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:48+0300
2021-12-13T17:48+0300
dünya
rusya
nato
ab
ordu
sergey ryabkov
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103742/47/1037424719_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_595f3ba67cd4d922da3e8b738df27805.jpg
Rus Izvestiya gazetesine konuşan Ryabkov, “İttifaklara katılma özgürlüğü mutlak olamaz, üstelik Kuzey Atlantik İttifakı’nın politikası bu varsayımla şiddetli çelişki içindeyken. İkisini birleştirmenin mümkün olmadığına dikkat çekmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.Bu nedenle NATO’nun daha fazla genişlememesi gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, “Meseleyi, Rusya’nın bu konuda veto hakkı yokmuş gibi ortaya koyma çabalarının hepsi uygun olmayan araçlarla yapılan girişimler. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Eğer rakipler karşı çıkmaya devam ederlerse güvenliklerinin güçlenmediğini görecekler. Sonuçları onlar için ağır olacak” ifadesini kullandı.NATO yetkililerinin, İttifakın neden doğuya hareket ettiği sorusunun meşruiyetini inkar etmeye çalıştığını kaydeden Ryabkov, “Ancak bu, kendi güvenliklerinin zayıflamasına neden olabilecek bir hata” dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca siyasi ve askeri ittifaklara katılma konusunda net bir çerçeveye, karşılıklı yükümlülüklere ve sorumluluklara sahip olmanın önemini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211211/kremlin-nato-guclerinin-yunanistan-topraklarina-yigilmasi-rusyayi-rahatsiz-ediyor-1051667816.html
rusya
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103742/47/1037424719_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6308172f258712b34e4e2029093c44d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, ab, ordu, sergey ryabkov, uyarı

Rusya’dan NATO’ya uyarı: Doğuya genişlerseniz sonuçları ağır olur

17:48 13.12.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO’nun doğuya genişlemesinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar verecek şekilde olmaması gerektiğini belirtti.
Rus Izvestiya gazetesine konuşan Ryabkov, “İttifaklara katılma özgürlüğü mutlak olamaz, üstelik Kuzey Atlantik İttifakı’nın politikası bu varsayımla şiddetli çelişki içindeyken. İkisini birleştirmenin mümkün olmadığına dikkat çekmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.
Bu nedenle NATO’nun daha fazla genişlememesi gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, “Meseleyi, Rusya’nın bu konuda veto hakkı yokmuş gibi ortaya koyma çabalarının hepsi uygun olmayan araçlarla yapılan girişimler. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Eğer rakipler karşı çıkmaya devam ederlerse güvenliklerinin güçlenmediğini görecekler. Sonuçları onlar için ağır olacak” ifadesini kullandı.
NATO yetkililerinin, İttifakın neden doğuya hareket ettiği sorusunun meşruiyetini inkar etmeye çalıştığını kaydeden Ryabkov, “Ancak bu, kendi güvenliklerinin zayıflamasına neden olabilecek bir hata” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca siyasi ve askeri ittifaklara katılma konusunda net bir çerçeveye, karşılıklı yükümlülüklere ve sorumluluklara sahip olmanın önemini vurguladı.
ABD'den Yunanistan'a 2 bin asker ile 700 araçlık sevkiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
SAVUNMA
Kremlin: NATO güçlerinin Yunanistan topraklarına yığılması Rusya’yı rahatsız ediyor
11 Aralık, 12:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:36Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Murat Ayhan: Zayıftı, hastaydı, direnemedi
18:31Ayvalık'ta madenden dereye atık karıştığı iddiası: Sudan numune alındı
18:26Taliban'dan ABD ve diğer ülkelere 'iyi ilişkiler' mesajı
18:22Alanya'da 30 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
18:13S&P EMEA Ülke Notları Direktörü Rybnikov: Türkiye'de ödemeler dengesi riski artıyor
18:08AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
18:08Ali Kırca'nın evine hırsız girdi: Bir bilgisayar, iki tablet ve bir tarihi kılıç çalındı
17:57Bakan Nebati: Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz
17:48Irak: Belarus-Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı var
17:48Rusya’dan NATO’ya uyarı: Doğuya genişlerseniz sonuçları ağır olur
17:45Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi
17:45Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
17:38Japonya'da 2021'in ruh halini yansıtan karakter 'kin' oldu
17:382 ilde sahte içkiden 5 ölüm
17:31KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı
17:30Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yeniden belli oldu
17:21Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren koca tutuklandı
17:17Sağlıkçıların talebi: En kısa zamanda, en kapsayıcı ücret düzenlemesinin yapılması
17:13Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek
17:12CHP Sözcüsü Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı