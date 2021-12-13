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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211213/sp-emea-ulke-notlari-direktoru-rybnikov-turkiyede-odemeler-dengesi-riski-artiyor-1051726923.html
S&P EMEA Ülke Notları Direktörü Rybnikov: Türkiye'de ödemeler dengesi riski artıyor
S&P EMEA Ülke Notları Direktörü Rybnikov: Türkiye'de ödemeler dengesi riski artıyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P) EMEA Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov, "Volatil bir para birimi ve para politikasının... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T18:13+0300
2021-12-13T18:13+0300
ekonomi
türkiye
standard & poor's
standard&poor's (s&p)
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&amp;Poors (S&amp;P) EMEA Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov Türkiye'nin görünümünün negatife çevrilmesi ve gelecek dönemde Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerini aktardı. Bloomberg'in haberine göre, söz konusu kararın birkaç sebebi olduğunu belirten Rybnikov bu sebepleri Türkiye'nin ekonomik politika belirsizliği, artan dış ödemeler dengesi riski, hedefi aşan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın son 3 ayda 400 baz puanlık faiz indirimi olarak sıraladı.Kur artışının 27 Ekim'de yüzde 34 olarak hesaplanan net kamu borcunu da yüzde 8 artırarak yüzde 42'ye çıkardığını belirten Rybnikov, kredi borçlarına bakıldığında da Döviz borcunun fazla olmasının Türk lirası üzerinde ekstra bir baskı oluşturduğunu ve kur arttıkça bu borçların daha pahalı hale geldiğini söyledi.'Önümüzdeki dönemde işler ısınacak'Rybnikov değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:'Hükümet, bankaları özellikle kamu bankalarını desteklemek zorunda kalabilir'"Kredi notunu indirme konusunda izlenecek politika bizim için çok önemli" diyen Rybnikov, "Türk lirasında çok fazla değer kaybı yaşandı ve bankacılık sistemi üzerindeki stres riski daha fazla arttı. Bu hükümet için daha fazla sorumluluk anlamına geliyor. Hükümet, bankaları özellikle kamu bankalarını desteklemek zorunda kalabilir" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211211/sp-turkiyenin-kredi-notunu-teyit-etti-1051662837.html
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türkiye, standard & poor's, standard&poor's (s&p)

S&P EMEA Ülke Notları Direktörü Rybnikov: Türkiye'de ödemeler dengesi riski artıyor

18:13 13.12.2021
© AAUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P)
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P) EMEA Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov, "Volatil bir para birimi ve para politikasının belirsiz olduğu bir ortam, bankacılık sektörü için risk oluşturuyor. Biz de bu nedenle görünümü negatife çevirdik" ifadelerini kullandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P) EMEA Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov Türkiye'nin görünümünün negatife çevrilmesi ve gelecek dönemde Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerini aktardı.
Bloomberg'in haberine göre, söz konusu kararın birkaç sebebi olduğunu belirten Rybnikov bu sebepleri Türkiye'nin ekonomik politika belirsizliği, artan dış ödemeler dengesi riski, hedefi aşan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın son 3 ayda 400 baz puanlık faiz indirimi olarak sıraladı.
Kur artışının 27 Ekim'de yüzde 34 olarak hesaplanan net kamu borcunu da yüzde 8 artırarak yüzde 42'ye çıkardığını belirten Rybnikov, kredi borçlarına bakıldığında da Döviz borcunun fazla olmasının Türk lirası üzerinde ekstra bir baskı oluşturduğunu ve kur arttıkça bu borçların daha pahalı hale geldiğini söyledi.

'Önümüzdeki dönemde işler ısınacak'

Rybnikov değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de önümüzdeki dönemde işler ısınacak. Ticari bankaların dış borçlarını ödeyebilmeleri için dış piyasaya erişebilmesi önemli ki bu konuda bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz. Türk vatandaşlarının birikimleriyle ilgili nasıl bir karar alacakları da ikinci bir önemli nokta. Birikimlerini dolara dönüştürmeye devam mı edecekler yoksa bankacılık sisteminden paralarını çekme riski var mı bunları izliyoruz. Henüz böyle bir şey olmadı dolayısıyla durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz fakat volatil bir para birimi ve para politikasının belirsiz olduğu bir ortam, bankacılık sektörü için risk oluşturuyor. Biz de bu nedenle görünümü negatife çevirdik"

'Hükümet, bankaları özellikle kamu bankalarını desteklemek zorunda kalabilir'

"Kredi notunu indirme konusunda izlenecek politika bizim için çok önemli" diyen Rybnikov, "Türk lirasında çok fazla değer kaybı yaşandı ve bankacılık sistemi üzerindeki stres riski daha fazla arttı. Bu hükümet için daha fazla sorumluluk anlamına geliyor. Hükümet, bankaları özellikle kamu bankalarını desteklemek zorunda kalabilir" diye konuştu.
Standard & Poor's - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
EKONOMİ
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
11 Aralık, 01:50
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