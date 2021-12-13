S&P EMEA Ülke Notları Direktörü Rybnikov: Türkiye'de ödemeler dengesi riski artıyor

"Türkiye'de önümüzdeki dönemde işler ısınacak. Ticari bankaların dış borçlarını ödeyebilmeleri için dış piyasaya erişebilmesi önemli ki bu konuda bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz. Türk vatandaşlarının birikimleriyle ilgili nasıl bir karar alacakları da ikinci bir önemli nokta. Birikimlerini dolara dönüştürmeye devam mı edecekler yoksa bankacılık sisteminden paralarını çekme riski var mı bunları izliyoruz. Henüz böyle bir şey olmadı dolayısıyla durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz fakat volatil bir para birimi ve para politikasının belirsiz olduğu bir ortam, bankacılık sektörü için risk oluşturuyor. Biz de bu nedenle görünümü negatife çevirdik"