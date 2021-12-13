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'Squid Game'i hatırlatan uygulama: Dolar toplasınlar diye öğretmenleri birbirleriyle yarıştırdılar
© AFP 2021 / YOUNGKYU PARKSquid Game
© AFP 2021 / YOUNGKYU PARK
ABD'de öğretmenlerin okul ihtiyaçlarını karşılamak için seyircilerin önünde tezahüratlar eşliğinde yerden dolar topladıkları görüntü, sosyal medyada viral oldu. Videoda, seyirciler tezahürat yaparken öğretmenlerin paraları kazaklarına ve şapkalarına sıkıştırdığı görüldü.
ABD'nin Güney Dakota eyaletinde öğretmenlerin görev yaptıkları okulun ihtiyaçlarını karşılamak için yerden para topladıkları görüntü sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları ve sendika, söz konusu etkinliği ‘küçük düşürücü’ olarak tanımladı ve Netflix’in popüler dizisi ‘Squid Game’e benzetti.
Yerel yayın yapan Argus Leader gazetesi, cumartesi gecesi Sioux Falls Stampe de hokey maçı sırasında buz pateni sahasına 1 dolarlık banknotlar halinde 5 bin dolar koyulduğunu ve çevre okullardan öğretmenlerin mümkün olduğunca kısa sürede en fazla doları toplamak için yarıştığını aktardı.
Sosyal medyada viral olan yarışmanın görüntülerde, seyirciler tezahürat yaparken öğretmenlerin banknotları kazaklarına ve şapkalarına tıkıştırdığı görüldü.
Sosyal medyada viral olan yarışmanın görüntülerde, seyirciler tezahürat yaparken öğretmenlerin banknotları kazaklarına ve şapkalarına tıkıştırdığı görüldü.
Here they go! pic.twitter.com/G0MH3Y1VXU— Annie Todd (@AnnieTodd96) December 12, 2021
CU Mortgage Direct, söz konusu yerden toplanın dolarların okul malzemeleri ve sınıf ihtiyaçlarını finanse etmek için bağışlanacağını açıkladı.
Amerikan Öğretmenler Federasyonu başkanı Randi Weingarten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğin küçük düşürücü olduğunu ifade etti ve öğretmenlerin sınıf malzemelerini almak için para harcamak zorunda kalmalarını eleştirdi.
This just feels demeaning .. teachers shouldn’t have to dash for dollars for classroom supplies… No doubt people probably intended it to be fun, but from the outside it feels terrible https://t.co/bb14T5sPc4— Randi Weingarten (@rweingarten) December 13, 2021
Sosyal medyada ise birçok kullanıcı, öğretmenlerin nakit paraları yerden toplamak için birbirleriyle yarıştıkları görüntüleri, aşağılayıcı ve distopik görüntüler olarak tanımlandı.
Bazı insanlar görüntüleri Netflix dizisi Squid Game veya Açlık Oyunları serisinden sahnelere benzetti.
Bazı insanlar görüntüleri Netflix dizisi Squid Game veya Açlık Oyunları serisinden sahnelere benzetti.
Squid game was supposed to be a unrealistic dystopia,, not a Sunday in South Dakota. https://t.co/x6m7ASxfD1— Katya (@EhresmanKatya) December 13, 2021
Öte yandan yarışmaya katılan öğretmenler ise böyle bir etkinliğe katıldıkları için memnun oldukları dile getirdi. Yerel gazeteye konuşan ilkokul beşinci sınıf öğretmeni Alexandria Kuyper, çoğu zaman kendi bütçelerinden harcamak zorunda kaldıkları okul gereçleri masrafları için böyle bir etkinlik düzenlenmesini faydalı bulduğunu belirtti.