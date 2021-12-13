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https://tr.sputniknews.com/20211213/yazar-devecioglu-schopenhauera-gore-mutluluk-pesinde-kosan-insan-siradan-insandir-1051715810.html
Yazar Devecioğlu: Schopenhauer'a göre mutluluk peşinde koşan insan, 'sıradan insan'dır
Yazar Devecioğlu: Schopenhauer'a göre mutluluk peşinde koşan insan, 'sıradan insan'dır
Yazar Devecioğlu, “Schopenhauer, yaşam ustası olma yolunda önemli bir rehberdir. mutluluk diye bir şey olmadığını; mutluluğu aramanın sıradan insanlara has bir... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T13:40+0300
2021-12-13T13:45+0300
mutluluk
görüş
yazar
fırat devecioğlu
friedrich nietzsche
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Kültür-Sanat alanı Think House’un kurucusu yazar Fırat Devecioğlu, Schopenhauer felsefesi üzerine kaleme aldığı, ‘Schopenhauer Felsefesinin İyileştirici Gücü’ ile Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Devecioğlu, “Schopenhauer, insanın hayatına, düşünce dünyasına girdiğinde, ‘öncesi-sonrası’ etkisi olur. Özellikle onun düşünce dünyasını kavradıkça bir tür yaşam sevinci insanda başlayabilir. Yaşam ustası olma yolunda önemli bir rehberdir. Schopenhauer, dünyaya yön vermekle birlikte bir mutluluk filozofu değildir. Schopenhauer, mutluluk diye bir şey olmadığını; mutluluğu aramanın sıradan insanlara has bir durum olduğunu söyler” şeklinde konuşu.‘Schopenhauer’a göre sürekli bir tatminsizlik içindeyiz’Devecioğlu, şöyle devam etti:“Schopenhauer’a göre hepimiz ‘acı kardeşi’yiz. Ve bir araya geldiğimizde ‘Merhaba dostum’ demek yerine ‘Merhaba acı kardeşim’ demeliyiz. Çünkü hepimiz acı içindeyiz. Neden hepimiz acı içindeyiz? Çünkü hayattan talep ediyoruz, bunlara ulaşsak bile tatmin olamıyoruz. Sürekli bir tatminsizlik içindeyiz Schopenhauer’a göre.Schopenhauer’a göre, hayattan bir şey bekleyen insan, yeterli bir entelektüel derinliğe sahip değil demektir. Mutluluk peşinde koşan insanların ‘sıradan insan’ olduğunu söyler. Hayata anlam katan, kahramanca bir amaca yönelen insan, sıradan insandan üst insana dönüşür, insanlığın ilerlemesine neden olan profil, işte tam da budur.Nietzsche’nin ilk akıl hocası, düşünce tarihine yön veren bir filozof, yazar ve eğitmendir Arthur Schopenhauer. Karamsar olduğu söylense de, onun düşünceleri, gündelik hayatta bireyin daha coşkulu olmasına, canlılık kazanmasına, iyileşmesine yardımcı olur. Feragat ve merhamet gibi erdemlerin üstünde yükselen bu felsefe, bireyin üstün insan olarak, kayda değer bir hayata imza atmasında, güçlü bir motivasyonel etkiye sahiptir. Günümüzde kendini yalnız ve sıkışmış hisseden, bilgeliğin peşinden giden herkes, kendi saati geldiğinde Schopenhauer’un iyileştirici felsefesiyle karşılaşacaktır.”
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Serhat Sarısözen
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mutluluk, yazar, fırat devecioğlu, friedrich nietzsche

Yazar Devecioğlu: Schopenhauer'a göre mutluluk peşinde koşan insan, 'sıradan insan'dır

13:40 13.12.2021 (güncellendi: 13:45 13.12.2021)
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Fırat Devecioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Yazar Devecioğlu, “Schopenhauer, yaşam ustası olma yolunda önemli bir rehberdir. mutluluk diye bir şey olmadığını; mutluluğu aramanın sıradan insanlara has bir durum olduğunu söyler” dedi.
Kültür-Sanat alanı Think House’un kurucusu yazar Fırat Devecioğlu, Schopenhauer felsefesi üzerine kaleme aldığı, ‘Schopenhauer Felsefesinin İyileştirici Gücü’ ile Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Devecioğlu, “Schopenhauer, insanın hayatına, düşünce dünyasına girdiğinde, ‘öncesi-sonrası’ etkisi olur. Özellikle onun düşünce dünyasını kavradıkça bir tür yaşam sevinci insanda başlayabilir. Yaşam ustası olma yolunda önemli bir rehberdir. Schopenhauer, dünyaya yön vermekle birlikte bir mutluluk filozofu değildir. Schopenhauer, mutluluk diye bir şey olmadığını; mutluluğu aramanın sıradan insanlara has bir durum olduğunu söyler” şeklinde konuşu.

‘Schopenhauer’a göre sürekli bir tatminsizlik içindeyiz’

Devecioğlu, şöyle devam etti:
Schopenhauer’a göre hepimiz ‘acı kardeşi’yiz. Ve bir araya geldiğimizde ‘Merhaba dostum’ demek yerine ‘Merhaba acı kardeşim’ demeliyiz. Çünkü hepimiz acı içindeyiz. Neden hepimiz acı içindeyiz? Çünkü hayattan talep ediyoruz, bunlara ulaşsak bile tatmin olamıyoruz. Sürekli bir tatminsizlik içindeyiz Schopenhauer’a göre.
Schopenhauer’a göre, hayattan bir şey bekleyen insan, yeterli bir entelektüel derinliğe sahip değil demektir. Mutluluk peşinde koşan insanların ‘sıradan insan’ olduğunu söyler. Hayata anlam katan, kahramanca bir amaca yönelen insan, sıradan insandan üst insana dönüşür, insanlığın ilerlemesine neden olan profil, işte tam da budur.
Nietzsche’nin ilk akıl hocası, düşünce tarihine yön veren bir filozof, yazar ve eğitmendir Arthur Schopenhauer. Karamsar olduğu söylense de, onun düşünceleri, gündelik hayatta bireyin daha coşkulu olmasına, canlılık kazanmasına, iyileşmesine yardımcı olur. Feragat ve merhamet gibi erdemlerin üstünde yükselen bu felsefe, bireyin üstün insan olarak, kayda değer bir hayata imza atmasında, güçlü bir motivasyonel etkiye sahiptir. Günümüzde kendini yalnız ve sıkışmış hisseden, bilgeliğin peşinden giden herkes, kendi saati geldiğinde Schopenhauer’un iyileştirici felsefesiyle karşılaşacaktır.”
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