https://tr.sputniknews.com/20211214/a-101de-buyuk-zam-112-urunun-fiyati-yukseldi-1051745685.html

A101'de büyük zam: 112 ürünün fiyatı yükseldi

A101'de büyük zam: 112 ürünün fiyatı yükseldi

Marketlerdeki ürün fiyatları yine zamlandı. Başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam geldi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

ekonomik kriz

yoğurt

gıda fiyatları

zam

ekonomi

süt

peynir

a101

market

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Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor. Günlük market zamlarına bir yenisi daha eklendi.Sol'un aktardığı habere göre, A101'de çalışan bir market işçisi, aralarında süt ürünlerinin de olduğu 112 ürüne zam geldiğini belirtti.Özellikle peynir ve yoğurt gibi ürünlerde yapılan ve yüzde 40'a varan zamlar, etiketlere yansıtıldı.

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ekonomik kriz, yoğurt, gıda fiyatları, zam, ekonomi, süt, peynir, a101, market