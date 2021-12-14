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A101'de büyük zam: 112 ürünün fiyatı yükseldi
A101'de büyük zam: 112 ürünün fiyatı yükseldi
Marketlerdeki ürün fiyatları yine zamlandı. Başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam geldi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:07+0300
2021-12-14T11:11+0300
ekonomi
ekonomik kriz
yoğurt
gıda fiyatları
zam
ekonomi
süt
peynir
a101
market
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Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor. Günlük market zamlarına bir yenisi daha eklendi.Sol'un aktardığı habere göre, A101'de çalışan bir market işçisi, aralarında süt ürünlerinin de olduğu 112 ürüne zam geldiğini belirtti.Özellikle peynir ve yoğurt gibi ürünlerde yapılan ve yüzde 40'a varan zamlar, etiketlere yansıtıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/ekrem-imamoglu-istanbullulara-ucuz-ve-saglikli-ekmek-saglamak-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1051701368.html
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ekonomik kriz, yoğurt, gıda fiyatları, zam, ekonomi, süt, peynir, a101, market

A101'de büyük zam: 112 ürünün fiyatı yükseldi

11:07 14.12.2021 (güncellendi: 11:11 14.12.2021)
© İHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA
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Marketlerdeki ürün fiyatları yine zamlandı. Başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam geldi.
Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor. Günlük market zamlarına bir yenisi daha eklendi.
Sol'un aktardığı habere göre, A101'de çalışan bir market işçisi, aralarında süt ürünlerinin de olduğu 112 ürüne zam geldiğini belirtti.
Özellikle peynir ve yoğurt gibi ürünlerde yapılan ve yüzde 40'a varan zamlar, etiketlere yansıtıldı.
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