https://tr.sputniknews.com/20211214/bild-merkel-zelenskiyin-natodan-silah-talebini-bizzat-engelledi-1051753997.html

Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi

Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi

Kısa süre önce başbakanlık görevi resmen sona eren Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T14:22+0300

2021-12-14T14:22+0300

2021-12-14T14:25+0300

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Bild gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Merkel, NATO üzerinden Ukrayna'ya silah gönderilmesini bizzat bloke etti.Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediği ifade eden bir kaynak, "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" dedi.Zelenskiy'in, Merkel'in Ağustos ayındaki Kiev ziyareti sırasında eski Almanya başbakanından satış yasağını kaldırmasını bizzat talep ettiğini belirten Bild, Merkel'in 'soğuk bir tonla' bunun ihtimal dışı olduğunu söylediğini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/almanya-disisleri-bakani-baerbockdan-rusyaya-tehdit-1051632295.html

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