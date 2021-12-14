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Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi
Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi
Kısa süre önce başbakanlık görevi resmen sona eren Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T14:22+0300
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ukrayna
dünya
almanya
nato
angela merkel
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Bild gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Merkel, NATO üzerinden Ukrayna'ya silah gönderilmesini bizzat bloke etti.Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediği ifade eden bir kaynak, "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" dedi.Zelenskiy'in, Merkel'in Ağustos ayındaki Kiev ziyareti sırasında eski Almanya başbakanından satış yasağını kaldırmasını bizzat talep ettiğini belirten Bild, Merkel'in 'soğuk bir tonla' bunun ihtimal dışı olduğunu söylediğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/almanya-disisleri-bakani-baerbockdan-rusyaya-tehdit-1051632295.html
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ukrayna, almanya, nato, angela merkel, silah

Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi

14:22 14.12.2021 (güncellendi: 14:25 14.12.2021)
© AFP 2021Zelenskiy, Angela Merkel, Vladimir Putin
Zelenskiy, Angela Merkel, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021
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Kısa süre önce başbakanlık görevi resmen sona eren Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği belirtildi.
Bild gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Merkel, NATO üzerinden Ukrayna'ya silah gönderilmesini bizzat bloke etti.
Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediği ifade eden bir kaynak, "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" dedi.
Zelenskiy'in, Merkel'in Ağustos ayındaki Kiev ziyareti sırasında eski Almanya başbakanından satış yasağını kaldırmasını bizzat talep ettiğini belirten Bild, Merkel'in 'soğuk bir tonla' bunun ihtimal dışı olduğunu söylediğini aktardı.
Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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