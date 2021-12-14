https://tr.sputniknews.com/20211214/fazil-say-orhan-pamuk-kitaplarinda-ataturk-dusmanligi-bilmiyorum-1051759790.html

Fazıl Say: Orhan Pamuk kitaplarında 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum

Fazıl Say: Orhan Pamuk kitaplarında 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum

Piyanist Fazıl Say, Veba Geceleri romanında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Orhan Pamuk'a ilişkin, "Evindeki dev... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T17:08+0300

2021-12-14T17:08+0300

2021-12-14T17:09+0300

yaşam

orhan pamuk

atatürk

fazıl say

yazar

piyanist

soruşturma

hakaret

kütüphane

veba geceleri

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Piyanist Fazıl Say, yazar Orhan Pamuk'a Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret gerekçesiyle soruşturma açılmasına ilişkin olarak, "Orhan Pamuk'un kitaplarında bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum" düşüncesini dile getirdi.Say, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Orhan Pamuk’un “Atatürk düşmanlığı” konusuna gelince; evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, yüzlerce Atatürk kitabını okumuş, notlar tutmuş. Kitaplarında ben bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum. İki üç cümlesi yoruma açık belki ama bu kurgu. Bence değil. Bilmediği konularda insanları suçlayanlar haliyle çok. 'En çok önyargı bizim ülkededir' demek istemiyorum. Ama çok önyargı var bu gerçek" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211109/nagehan-alci-orhan-pamuku-da-osman-kavalanin-yanina-hapse-mi-gondereceksiniz-1050617974.html

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orhan pamuk, atatürk, fazıl say, yazar, piyanist, soruşturma, hakaret, kütüphane, veba geceleri