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Fazıl Say: Orhan Pamuk kitaplarında 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum
Fazıl Say: Orhan Pamuk kitaplarında 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum
Piyanist Fazıl Say, Veba Geceleri romanında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Orhan Pamuk'a ilişkin, "Evindeki dev... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T17:08+0300
2021-12-14T17:09+0300
yaşam
orhan pamuk
atatürk
fazıl say
yazar
piyanist
soruşturma
hakaret
kütüphane
veba geceleri
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Piyanist Fazıl Say, yazar Orhan Pamuk'a Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret gerekçesiyle soruşturma açılmasına ilişkin olarak, "Orhan Pamuk'un kitaplarında bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum" düşüncesini dile getirdi.Say, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Orhan Pamuk’un “Atatürk düşmanlığı” konusuna gelince; evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, yüzlerce Atatürk kitabını okumuş, notlar tutmuş. Kitaplarında ben bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum. İki üç cümlesi yoruma açık belki ama bu kurgu. Bence değil. Bilmediği konularda insanları suçlayanlar haliyle çok. 'En çok önyargı bizim ülkededir' demek istemiyorum. Ama çok önyargı var bu gerçek" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/nagehan-alci-orhan-pamuku-da-osman-kavalanin-yanina-hapse-mi-gondereceksiniz-1050617974.html
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orhan pamuk, atatürk, fazıl say, yazar, piyanist, soruşturma, hakaret, kütüphane, veba geceleri

Fazıl Say: Orhan Pamuk kitaplarında 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum

17:08 14.12.2021 (güncellendi: 17:09 14.12.2021)
© AAFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
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Piyanist Fazıl Say, Veba Geceleri romanında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Orhan Pamuk'a ilişkin, "Evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, yüzlerce Atatürk kitabını okumuş, notlar tutmuş. Kitaplarında ben bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum" dedi.
Piyanist Fazıl Say, yazar Orhan Pamuk'a Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret gerekçesiyle soruşturma açılmasına ilişkin olarak, "Orhan Pamuk'un kitaplarında bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum" düşüncesini dile getirdi.
Say, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Orhan Pamuk’un “Atatürk düşmanlığı” konusuna gelince; evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, yüzlerce Atatürk kitabını okumuş, notlar tutmuş. Kitaplarında ben bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum. İki üç cümlesi yoruma açık belki ama bu kurgu. Bence değil. Bilmediği konularda insanları suçlayanlar haliyle çok. 'En çok önyargı bizim ülkededir' demek istemiyorum. Ama çok önyargı var bu gerçek" ifadesini kullandı.
Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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