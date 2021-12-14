https://tr.sputniknews.com/20211214/filistin-yonetimi-bae-ve-fasin-israil-ile-sporda-normallesme-adimlarini-kinadi-1051741188.html

Filistin Yönetimi, BAE ve Fas'ın İsrail ile sporda normalleşme adımlarını kınadı

Filistin Yönetimi, BAE ve Fas'ın İsrail ile sporda normalleşme adımlarını kınadı

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın spor kulüplerinin İsrailli spor takımlarıyla dostluk maçları yapma kararını kınadı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T05:03+0300

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2021-12-14T05:03+0300

dünya

israil

filistin

fas

normalleşme

kınama

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Filistin Yönetimi Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, Tel Aviv ile spor alanında normalleşmeye karşı Arap Birliği’nin kararlarına saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.Açıklamada, kararla ilgili "Bu gelişme, halkımızın mücadelelerine ve fedakarlıklarına hakarettir, milyonlarca Arap ve Müslüman'ın, bu dünyada adalet ve insan hakları davasına sempati duyanların duygularını hiçe saymaktır" değerlendirmesi yer buldu.Kararı alanlara 'Filistinli çocukların kanlarına bulanmış elleri sıkmama' çağrısı yapılarak, "Her türlü barış şansını sistematik olarak katleden bir işgalle spor ve gençlik iş birliği anlaşmaları imzalamak, 'barış' adı altında mitingler yapmak, bizim tahammülümüzün ötesinde bir meseledir ve buna sessiz kalamayız" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Konsey, açıklamasında Arap Birliği ile Arap Gençlik ve Spor Bakanları Konseyi'nin ilgili kararlarına saygılı olunması çağrısında bulundu.Pazar günü BAE Genç Milli Takımı, İsrail Genç Milli Takımı'yla İsrail’in Natanya kentinde "dostluk maçı" düzenlemişti.Öte yandan İsrail Yediot Ahronot gazetesi, şubat ayında İsrail ile Fas'ın milli takımları arasında karşılaşma düzenleneceğini yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20211214/bae-veliaht-prensi-muhammed-bin-zayid-israile-ziyaret-davetini-kabul-etti-1051740410.html

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filistin

fas

birleşik arap emirlikleri (bae)

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israil, filistin, fas, normalleşme, kınama, birleşik arap emirlikleri (bae)