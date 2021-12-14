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Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu
İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce yoğunluk... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T19:24+0300
2021-12-14T19:24+0300
türkiye
avrupa
bulgaristan
tir
kuyruk
ihracat
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Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği sebebiyle Türk tarafında 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.‘Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar’Türkiye’nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden TIR şoförü Mehmet Çiğin, “Dün akşam saat 22.00’da 23 kilometrelik TIR kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde. Biz sırada beklerken yatıyoruz ama mülteciler çok, getirenler çok. Adam dingilin üstüne biniyor çadırın üstten kesip içeri giriyor. Onlardan dolayı çok sıkıntımız var. Mümkün mertebe Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye’den Bulgaristan’a girdiğimizde kuyruk bitmiyor” dedi.'3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor'25 kilometrelik bir sırada beklediklerini vurgulayan Onur Kostak ise “Araçlarımızda takograf sistemi olduğu için takografa uygun çalışıyoruz. 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor. Burada yol boyunca 24, 25 kilometre boyunca mülteci problemi yaşıyoruz” şeklinde konuştu.‘Bulgaristan ağır çalışıyor’Sıranın sebebinin Bulgaristan tarafından kaynakladığını ifade eden Mehmet Kosta da “Ülkenin ihracatı çok bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Bulgaristan tarafı ağır çalışıyor bundan dolayı sıralar oluşuyor”dedi.
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avrupa, bulgaristan, tir, kuyruk, ihracat

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu

19:24 14.12.2021
© İHA / MEHMET BASMACIBulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA / MEHMET BASMACI
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İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce yoğunluk oluşturdu. 25 kilometrelik bir sırada beklediklerini söyleyen TIR şoförü “ 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor" dedi.
Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği sebebiyle Türk tarafında 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
© İHA / MEHMET BASMACIBulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu
© İHA / MEHMET BASMACI
Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

‘Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar’

Türkiye’nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden TIR şoförü Mehmet Çiğin, “Dün akşam saat 22.00’da 23 kilometrelik TIR kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde. Biz sırada beklerken yatıyoruz ama mülteciler çok, getirenler çok. Adam dingilin üstüne biniyor çadırın üstten kesip içeri giriyor. Onlardan dolayı çok sıkıntımız var. Mümkün mertebe Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye’den Bulgaristan’a girdiğimizde kuyruk bitmiyor” dedi.
© İHA / MEHMET BASMACIBulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu
© İHA / MEHMET BASMACI

'3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor'

25 kilometrelik bir sırada beklediklerini vurgulayan Onur Kostak ise “Araçlarımızda takograf sistemi olduğu için takografa uygun çalışıyoruz. 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor. Burada yol boyunca 24, 25 kilometre boyunca mülteci problemi yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
© İHA / MEHMET BASMACIBulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu
© İHA / MEHMET BASMACI

‘Bulgaristan ağır çalışıyor’

Sıranın sebebinin Bulgaristan tarafından kaynakladığını ifade eden Mehmet Kosta da “Ülkenin ihracatı çok bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Bulgaristan tarafı ağır çalışıyor bundan dolayı sıralar oluşuyor”dedi.
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