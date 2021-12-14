https://tr.sputniknews.com/20211214/kesk-es-genel-baskani-bozgeyik-asgari-ucret-6-bin-200-tl-olmali-1051760004.html

KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Asgari ücret 6 bin 200 TL olmalı

KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Asgari ücret 6 bin 200 TL olmalı

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TL'nin döviz karşısında yüzde 80'e yakın değer kaybettiğini ve açlık sınırının 3 bin 100 TL'yi aştığını belirterek, "4... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T17:14+0300

2021-12-14T17:14+0300

2021-12-14T17:14+0300

ekonomi

türkiye

kesk

kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)

işçi

asgari ücret

açıklama

asgari ücret tespit komisyonu

mehmet bozgeyik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1042912236_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_090fbad1c810cc449484fc5c3791824f.jpg

Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı beklerken bir açıklama da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten geldi. Bozgeyik, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle konuştu:"1996-2001 krizlerinden sonra en fazla derinleşen ve giderek yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir süreçle karşı karşıyayız. Faiz indirim kararı ile birlikte dolar kurunda yükselmeler oldu ve Türk lirasında yüzde 75-80’e yakın değer kaybı yaşandı. Artan bu yoksulluk, geçinememe sorunu ve yine son bir ay içerisinde elektrik, doğalgaz ve temel gıda maddelerine gelen zamlarla birlikte hem biz kamu emekçileri açısından hem de asgari ücretli açısından geçinememe, barınamama sorunu ile karşı karşıyayız. Bugün Türkiye’de açlık sınırı 3 bin 100 TL’yi aştı. Yoksulluk sınırının ise 10 bin TL’ye yaklaştığı bir dönemde açlık sınırının altında çalışan on milyonlarca işçiden söz edebiliriz. KESK olarak 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda, barınma, kira ihtiyaçlarını da hesapladığımızda en az asgari ücretin açlık sınırının iki katına çıkarılması gerektiğini ifade edebilirim. KESK olarak uzun süredir hem asgari ücretin vergi dışında tutulması hem de vergi diliminin yüzde 15’te sabitlemesi talebimiz var. Açlık sınırı şu an 3 bin 100 TL. Asgari ücretin 6 bin 200 TL’ye yükseltilmesi gerekir."

https://tr.sputniknews.com/20211214/asgari-ucret-komisyonu-yuzde-14-olan-sgk-priminin-5-puan-indirilmesi-talebi-uzerinde-calisiliyor-1051752817.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kesk, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), işçi, asgari ücret, açıklama, asgari ücret tespit komisyonu, mehmet bozgeyik