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https://tr.sputniknews.com/20211214/kesk-es-genel-baskani-bozgeyik-asgari-ucret-6-bin-200-tl-olmali-1051760004.html
KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Asgari ücret 6 bin 200 TL olmalı
KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Asgari ücret 6 bin 200 TL olmalı
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TL'nin döviz karşısında yüzde 80'e yakın değer kaybettiğini ve açlık sınırının 3 bin 100 TL'yi aştığını belirterek, "4... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T17:14+0300
2021-12-14T17:14+0300
ekonomi
türkiye
kesk
kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)
işçi
asgari ücret
açıklama
asgari ücret tespit komisyonu
mehmet bozgeyik
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Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı beklerken bir açıklama da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten geldi. Bozgeyik, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle konuştu:"1996-2001 krizlerinden sonra en fazla derinleşen ve giderek yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir süreçle karşı karşıyayız. Faiz indirim kararı ile birlikte dolar kurunda yükselmeler oldu ve Türk lirasında yüzde 75-80’e yakın değer kaybı yaşandı. Artan bu yoksulluk, geçinememe sorunu ve yine son bir ay içerisinde elektrik, doğalgaz ve temel gıda maddelerine gelen zamlarla birlikte hem biz kamu emekçileri açısından hem de asgari ücretli açısından geçinememe, barınamama sorunu ile karşı karşıyayız. Bugün Türkiye’de açlık sınırı 3 bin 100 TL’yi aştı. Yoksulluk sınırının ise 10 bin TL’ye yaklaştığı bir dönemde açlık sınırının altında çalışan on milyonlarca işçiden söz edebiliriz. KESK olarak 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda, barınma, kira ihtiyaçlarını da hesapladığımızda en az asgari ücretin açlık sınırının iki katına çıkarılması gerektiğini ifade edebilirim. KESK olarak uzun süredir hem asgari ücretin vergi dışında tutulması hem de vergi diliminin yüzde 15’te sabitlemesi talebimiz var. Açlık sınırı şu an 3 bin 100 TL. Asgari ücretin 6 bin 200 TL’ye yükseltilmesi gerekir."
https://tr.sputniknews.com/20211214/asgari-ucret-komisyonu-yuzde-14-olan-sgk-priminin-5-puan-indirilmesi-talebi-uzerinde-calisiliyor-1051752817.html
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türkiye, kesk, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), işçi, asgari ücret, açıklama, asgari ücret tespit komisyonu, mehmet bozgeyik

KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Asgari ücret 6 bin 200 TL olmalı

17:14 14.12.2021
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KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TL'nin döviz karşısında yüzde 80'e yakın değer kaybettiğini ve açlık sınırının 3 bin 100 TL'yi aştığını belirterek, "4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda, barınma, kira ihtiyaçlarını hesapladığımızda asgari ücretin açlık sınırının iki katına yani 6 bin 200 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı beklerken bir açıklama da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten geldi.
Bozgeyik, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"1996-2001 krizlerinden sonra en fazla derinleşen ve giderek yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir süreçle karşı karşıyayız. Faiz indirim kararı ile birlikte dolar kurunda yükselmeler oldu ve Türk lirasında yüzde 75-80’e yakın değer kaybı yaşandı. Artan bu yoksulluk, geçinememe sorunu ve yine son bir ay içerisinde elektrik, doğalgaz ve temel gıda maddelerine gelen zamlarla birlikte hem biz kamu emekçileri açısından hem de asgari ücretli açısından geçinememe, barınamama sorunu ile karşı karşıyayız. Bugün Türkiye’de açlık sınırı 3 bin 100 TL’yi aştı. Yoksulluk sınırının ise 10 bin TL’ye yaklaştığı bir dönemde açlık sınırının altında çalışan on milyonlarca işçiden söz edebiliriz. KESK olarak 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda, barınma, kira ihtiyaçlarını da hesapladığımızda en az asgari ücretin açlık sınırının iki katına çıkarılması gerektiğini ifade edebilirim. KESK olarak uzun süredir hem asgari ücretin vergi dışında tutulması hem de vergi diliminin yüzde 15’te sabitlemesi talebimiz var. Açlık sınırı şu an 3 bin 100 TL. Asgari ücretin 6 bin 200 TL’ye yükseltilmesi gerekir."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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