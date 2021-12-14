https://tr.sputniknews.com/20211214/kilicdaroglu-ittifak-kabul-ederse-cumhurbaskani-adayi-olmamda-bir-sorun-yok-1051769625.html

Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok

Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok" dedi. İttifak liderleriyle bu konuyu henüz... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:06+0300

2021-12-14T22:06+0300

2021-12-14T22:20+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı adayı

enflasyon

merkez bankası

haberler

tüik

seçim

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sunucunun "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz" sorusuna, "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı tarafta otoriter sistem var." şeklinde yanıt verdi.'Akşener, Başbakanlığa yakışır'"Akşener, başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:'Memurun, işçinin maaşına az zam yapılacak'TÜİK'in enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Artık, vatandaşın canına tak etti. TÜİK enflasyonu düşük gösterince emeklinin, memurun, işçinin maaşına da az zam yapılacak" dedi.Hükümetin TÜİK'e 'talimat' verdiğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:'Merkez Bankası'na itibar kazandırmak benim görevimdir'Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve Türk Lirası'ndan sorumlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "TCMB'ye itibar kazandırmak benim görevimdir. Fiyat istikrarı ve Türk lirasından sorumludur.Merkez Bankası'na talimat verebilirsiniz. Ama nasıl ineceğine kendi araçlarıyla müdahale ederler. 128 milyar doları iradesi dışında başkası satsın diyorsunuz" diye konuştu.TÜİK'e neden gittiğine yönelik soruya CHP lideri, "Çünkü emekli, memur ve çalışanın alacağı maaşlar enflasyon üzerinden belirleniyor. Enflasyon yüzde 50 60'ı bulmuş. enflasyonu nasıl hesapladınız?, diye soracaktık. siz de vicdan yok mu? Bunlarla emeli aylığı, asgari ücreti bağlayacaklar. Verdiğiniz rakam doğru değil. Soramadık. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İnsan hata yapabilir, hatasından erdemle döner, bunu anlayabilirim. Ama bile bile işçinin, emeklinin, memurun hakkıyla uğraşırsanız ben ona isyan ederim" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:- Başa gelince ilk adımım Ekonomik Sosyal Konseyi toplarım. Bülent Ecevit kurdu. Anayasal kurum haline geldi. En son 2009'da toplandı. Ekonomik toplumsal tarafların liderleri üyeleridir. Onlara, 'Buyurun sorunlarınızı anlatın' derdim. Eskiden 3 ayda bir toplanırdı. Kanun kalktı. Anayasada var ama fiilen yok. Erdoğan Fiyat İstikrar Komitesi kurdu. Merkez Bankasının görevini başka bir kuruma teslim edebilir misiniz? Fiyatı indirecek ve fiyatları koruma altına alacak olan kim? Üreticiyi, stokçuyu suçlayacaklar. - Ekonomik Sosyal Konsey'de önce bir anlaşacağız. Faiz yükseltilmeli mi, düşürülmeli mi? Merkez Bankasına görev verirsiniz ve o gerekeni yapar. En son Erdoğan, 'nas var' dedi. Siz ekonominin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Siyasi partiler devlet değildir. rüşvet alan hırsızlık yolsuzluk yapanları devletin içinden temizleyeceğiz. Bu devlet sıradan bir devlet değildir. Bizi dünyada da rezil ettiler. Rüşvet alan birisi arabasında Türk bayrağı taşıyor ve siz onu bizi temsil etmesi için yurt dışına gönderiyorsunuz. Ne diyecekler? Bu anlayış devleti çürütür. En kolay şey devleti yürütmektir. Herkesin görevi tanımlanmıştır.'Millet bu iktidara artık güvenmiyor'- Memleketi bu hale kim getirdi? 20 yıldır. Yeni iktidar olsalar, yeni bir model getirdik diyecekler. Parayı pul ettiler. Bay Kemal denilince kızmıyorum. Devleti yönetme erkini kaybetmişler. Bu millet bu iktidara artık güvenmiyor. Güvense parasını dolar olarak tutmaz zaten.- 'TL alıp dolara yatıranlar ahlaksızdır' demişler. 128 milyar doları satarken ahlak mı vardı? Devlet içinde öyle bir noktaya geldik ki. Seçime kadar ne götürsek kardır. O noktaya geldik şu anda. Onların bürokratları, yöneticileri de öyle diyor. Tam bir soygun düzeni var şu anda.- 2021 bu yılın başında net 2 bin 825 liraydı asgari ücret. O büyük kalkınma hamleleri onların olsun. İşçiye bugün 384 doları teslim edin. Şimdi bu parayı verirlerse bu yılın kayıpları önemli ölçüde telafi edilecek. 5 bin 376 TL işçiye vermek zorundalar. Aksi takdirde iktidarın eli işçinin cebinde. Sanayicinin korunması lazım. Asgari ücretin gelir vergisinden muaf olması lazım. Bu piyasanın canlanması için de çok önemli. Yoksa insanları açlığa mahkum edeceksiniz. 31 Aralık'ta dolar kuru neyse 384 dolar ile çarpıp tam karşılığını vereceksiniz.

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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, enflasyon, merkez bankası, haberler, tüik, seçim