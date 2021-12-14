https://tr.sputniknews.com/20211214/konut-satislari-artti-yabanciya-satista-rekor-kirildi-1051746838.html

Konut satışları arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı

Konut satışları arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı

Türkiye'de kasım ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 59 artış kaydetti ve 178 bin 814 olarak gerçekleşti. Döviz kurlarında artışla birlikte yabancılara... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:44+0300

2021-12-14T11:44+0300

2021-12-14T11:44+0300

ekonomi

tüik

ekonomik kriz

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ev

ekonomi

konut

fiyat

satış

ipotekli konut

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050300317_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a65cd8935415f14b68886bd480951258.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göreKonut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17.7 ile en yüksek paya sahip oldu.Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9.6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.İpotekli konut satışları 39 bin olduTürkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.0 artış göstererek 39 bin 366 oldu.Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22.0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55.4 azalışla 249 bin 270 oldu.139 bin 448 konut el değiştirdiTürkiye genelinde diğer konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78.0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.İlk el konut satışı: 55 binTürkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.0 artarak 55 bin 706 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31.2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 azalışla 384 bin 776 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68.8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.Yabancılara Kasım ayında 7 bin 363 konut satıldıYabancılara yapılan konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.4 artarak 7 bin 363 oldu.Böylelikle yabancılara yapılan konut satışlarında 2013 yılından bu yana tutulan veri setinde rekor seviye kaydedildi.Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.En çok satış İran vatandaşlarınaKasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

https://tr.sputniknews.com/20211211/kanal-istanbul-guzergahindaki-konut-ihaleleri-teklif-gelmedigi-icin-iptal-edildi-1051670658.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tüik, ekonomik kriz, türkiye istatistik kurumu (tüik), ev, ekonomi, konut, fiyat, satış, ipotekli konut