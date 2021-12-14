https://tr.sputniknews.com/20211214/konyada-ayni-aileden-7-kisinin-olduruldugu-saldirinin-saniklari-hakim-karsisinda-1051747823.html

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırının sanıkları hakim karşısında

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırının sanıkları hakim karşısında

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:59+0300

2021-12-14T11:59+0300

2021-12-14T11:59+0300

türkiye

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mahkeme

faşist

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aile

katliam

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Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmasında, tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan tutuksuz sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Tutuksuz sanıklardan Ali Çalık, Ali Keleş, Ramazan Çalık, Veli Keleş ve Yahya Çalık ise duruşma salonunda hazır bulundu.Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşma nedeniyle Konya Adliyesi ve çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Davayı takip etmek isteyen çok sayıda vatandaş da adliyeye geldi.Duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan Altun ile diğer sanıkların ifadeleri alınacak.OlayMerkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.İddianamede, Altun hakkında öldürme olayına ilişkin 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.Ayrıca Altun'un 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yakarak mala zarar verme' suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş, Veli Keleş, Ali Keleş, Ayşe Keleş ve Ali Keleş'in ise 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçundan da 8'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talebinde bulunulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211210/konya-katliaminda-yeni-gelisme-davanin-avukati-dosyadan-cekildi-1051642136.html

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konya, kürt, meram, irkçı saldırı, mahkeme, faşist, dava, aile, katliam, sanık