https://tr.sputniknews.com/20211214/medvedev-abd-nukleer-silaha-karsi-guvenilir-bir-kalkana-sahip-degil-1051772577.html

Medvedev: ABD, nükleer silaha karşı güvenilir bir kalkana sahip değil

Medvedev: ABD, nükleer silaha karşı güvenilir bir kalkana sahip değil

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Mervedev, ABD’nin halâ nükleer silaha sahip ülkelere ve dışlamaya çalıştıkları ülkelere karşı güvenilir bir... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T23:31+0300

2021-12-14T23:31+0300

2021-12-14T23:31+0300

dünya

abd

rusya

dmitriy medvedev

nükleer silah

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Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerikalılar, yaptırımlar yardımıyla dışlamaya çalıştıkları ülkeler de dahil nükleer silaha sahip diğer ülkelere karşı halâ güvenilir bir kalkana sahip değil” diye yazdı.Rus politikacı, “ABD, onlar için en önemli olan dünya genelinde stratejik istikrarın sürdürülmesi için tutarlı bir çalışma değil, kendi fırsatçı iç siyasi çıkarları olduğunu bir kez daha kanıtladı” diye kaydetti.ABD, NATO’yu doğuya ilerletmemesi gerekiyor’Rusya’nın uluslararası istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi politikasına sadık olduğunu vurgulayan Medvedev, ülkesinin ABD’ye stratejik istikrarı güçlendirmek için ortak çalışma önerdiğini belirterek, “Washington’un da bu politikaya sadık kalması, kilit stratejik anlaşmalar kapsamında dahil partnerlerle ortak çalışmalara açık olması ve akılsızca NATO’yu doğuya ilerletmeye veya Rusya sınırlarında saldırı amaçlı silah yerleştirmeye çalışmaması önemli” diye ekledi.

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abd, rusya, dmitriy medvedev, nükleer silah