Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211214/milli-savunma-bakani-akar-bu-yil-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-2-bin-631-1051758061.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T16:20+0300
2021-12-14T16:26+0300
türkiye
pkk
hulusi akar
açıklama
üs
milli savunma bakanlığı (msb)
pkk/kck
ypg/pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545997_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b07350ab3c610c4aacbd5d5f00b8e19.jpg
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'na geldi.Üs komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar daha sonra TSK komuta kademesi ile komutanlık bahçesine fidan dikti. Tören alanına geçen Akar beraberindeki komutanlarla Sancak Teslim Töreni'ne katıldı.Sancağın yerini almasının ardından başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Birliğin tarihçesi ile birlik komutanının biyografisinin okunması sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üs komutanına teslim etti.'Sancağımızı korumak ve yüceltmek birinci vazifemizdir'Sancak sicil defterini imzaladıktan sonra birliğe hitap eden Bakan Akar, "Sancak bizim milli-manevi değerlerimizin, vatan ve millet sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sembolüdür. Şeref timsali sancağımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmek birinci vazifemizdir" diye konuştu.Hassas bir dönemden geçildiğini, belirsizlik, risk, tehdit ve uluslararası istikrarsızlığın her geçen gün arttığını belirten Akar, "Ülkemiz ve bölgemiz stratejik konumu nedeniyle gelişmelerden yakından etkilenmekte olup, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye, gereken her türlü tedbiri almaktadır" ifadesini kullandı.Mehmetçiğin 84 milyonun güvenliğini sağlamak, ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde, karada, denizde ve havada kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini ifade eden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkin operasyonlarını gerçekleştiriyor" dedi.'Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz'Akar, Türkiye askerinin bir taraftan hudut güvenliği ve terörle mücadele diğer taraftan da denizde ve havadaki görevlerini kararlılıkla, başarıyla yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi:"Terörle mücadele operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. 24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 33 bin 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu. Biz bu faaliyetleri yaparken tüm komşularımızın hakkına, hukukuna, sınırlarına saygılıyız. Diğer taraftan da ülkemizin, milletimizin, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın korunması için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızdaki dikkatimizi ve hassasiyetimizi kaybetmeyeceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Sizler uçaklarımızın, komandolarımızın gözü olacaksınız. Sonuçta en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığının önemine de değinen Akar, "Yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile İHA ve SİHA’larımızla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarının başarıyla icra edilmesine büyük katkı sağladınız. Üstün gayret ve başarılarınızdan dolayı Komutanlığın tüm mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.Türkiye'nin tarihi, değerleri, coğrafyası ve ordusuyla büyük ve güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, milletimizin sevgisi, güveni, duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.Akar, kazanılan başarılarda en önemli paya sahip şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileterek sözlerini tamamladı.Öte yandan Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Batman'a gelişinde Vali Hulusi Şahin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
https://tr.sputniknews.com/20211205/bakan-akar-katar-ve-turkiye-kederde-ve-kivancta-bir-ve-beraber-olan-iki-ulkedir-1051466385.html
https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-akar-s-400-sistemi-bir-tercih-olarak-degil-bir-zorunluluk--1051663047.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545997_167:0:815:486_1920x0_80_0_0_2132b3b2139dc32bace05ca13f6a19cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pkk, hulusi akar, açıklama, üs, milli savunma bakanlığı (msb), pkk/kck, ypg/pkk

Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631

16:20 14.12.2021 (güncellendi: 16:26 14.12.2021)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu" dedi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'na geldi.
Üs komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar daha sonra TSK komuta kademesi ile komutanlık bahçesine fidan dikti. Tören alanına geçen Akar beraberindeki komutanlarla Sancak Teslim Töreni'ne katıldı.
Sancağın yerini almasının ardından başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Birliğin tarihçesi ile birlik komutanının biyografisinin okunması sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üs komutanına teslim etti.

'Sancağımızı korumak ve yüceltmek birinci vazifemizdir'

Sancak sicil defterini imzaladıktan sonra birliğe hitap eden Bakan Akar, "Sancak bizim milli-manevi değerlerimizin, vatan ve millet sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sembolüdür. Şeref timsali sancağımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmek birinci vazifemizdir" diye konuştu.
Hassas bir dönemden geçildiğini, belirsizlik, risk, tehdit ve uluslararası istikrarsızlığın her geçen gün arttığını belirten Akar, "Ülkemiz ve bölgemiz stratejik konumu nedeniyle gelişmelerden yakından etkilenmekte olup, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye, gereken her türlü tedbiri almaktadır" ifadesini kullandı.
Mehmetçiğin 84 milyonun güvenliğini sağlamak, ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde, karada, denizde ve havada kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini ifade eden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkin operasyonlarını gerçekleştiriyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
SAVUNMA
Bakan Akar: Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir
5 Aralık, 22:02

'Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz'

Akar, Türkiye askerinin bir taraftan hudut güvenliği ve terörle mücadele diğer taraftan da denizde ve havadaki görevlerini kararlılıkla, başarıyla yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Terörle mücadele operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. 24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 33 bin 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu. Biz bu faaliyetleri yaparken tüm komşularımızın hakkına, hukukuna, sınırlarına saygılıyız. Diğer taraftan da ülkemizin, milletimizin, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın korunması için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızdaki dikkatimizi ve hassasiyetimizi kaybetmeyeceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Sizler uçaklarımızın, komandolarımızın gözü olacaksınız. Sonuçta en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
SAVUNMA
Bakan Akar: S-400 sistemi bir tercih olarak değil, bir zorunluluk
11 Aralık, 02:06
14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığının önemine de değinen Akar, "Yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile İHA ve SİHA’larımızla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarının başarıyla icra edilmesine büyük katkı sağladınız. Üstün gayret ve başarılarınızdan dolayı Komutanlığın tüm mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.
Türkiye'nin tarihi, değerleri, coğrafyası ve ordusuyla büyük ve güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, milletimizin sevgisi, güveni, duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Akar, kazanılan başarılarda en önemli paya sahip şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileterek sözlerini tamamladı.
Öte yandan Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Batman'a gelişinde Vali Hulusi Şahin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:37Estonya'nın başkenti Tallin’de yeni makam: Gece hayatı danışmanlığı
17:30ABD milli cimnastik sporcularına cinsel taciz davasında 380 milyon dolar tazminat kararı
17:29Yaralı bulduğu yavru kedi, TIR şoförünün yol arkadaşı oldu
17:21Putin, Rusya’ya verilmesini istediği güvenlik garantileri için NATO’yla derhal görüşmek istiyor
17:14KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Asgari ücret 6 bin 200 TL olmalı
17:08Fazıl Say: Orhan Pamuk kitaplarında 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum
17:08Pfizer, Kovid-19'a karşı ürettiği hapın nihai test sonuçlarını açıkladı
17:02Kremlin: Putin ve Şi, NATO ve ABD'nin saldırgan söylemleri sürerken Avrupa'daki durumu görüşecek
16:50Afganistan Merkez Bankası, dolar karşısında hızla eriyen Afgani'yi korumak için harekete geçti
16:46Suriye'ye jet yakıtı satan Danimarkalı şirket, 5 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı
16:45Sibirya'da sıcaklık 18 derece daha artarak rekor kırdı
16:36Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı
16:33Nijerya son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek
16:28İzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi
16:25Antalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki hamile kadına çarptı
16:20Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631
16:09Eski savcı Sarıkaya'ya FETÖ'den yine 10 yıl hapis
16:07Kim Kardashian avukat oluyor: İlk önemli sınavı geçti
16:07Araştırma: Roket bilimciler ve beyin cerrahları ortalama bir insandan daha akıllı değil
15:57Atış talimi yaparken balkonda çiçek sulayan doktoru vurdu