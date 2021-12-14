https://tr.sputniknews.com/20211214/pfizer-kovid-19a-karsi-urettigi-hapin-nihai-test-sonuclarini-acikladi-1051759712.html

Pfizer, Kovid-19'a karşı ürettiği hapın nihai test sonuçlarını açıkladı

Pfizer, Kovid-19'a karşı ürettiği hapın nihai test sonuçlarını açıkladı

Pfizer, Kovid-19'a karşı ürettiği hapın ölüm ve hastaneye yatmayı yüzde 89 oranında engellediğini, Omicron'dan koruduğuna dair de işaretler olduğunu duyurdu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T17:08+0300

2021-12-14T17:08+0300

2021-12-14T17:11+0300

ilaç

pfizer

korona

hap

omicron

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Pfizer firması, koronavirüse karşı geliştirdiği anti viral hapın yüzde 89 oranında etkili olduğunu açıkladı. Buna göre, son elde edilen laboratuvar verileri hapın Omicron varyantına karşı etkinliğini koruduğuna da işaret ediyor.Geçen ayki açıklamasında hap olarak üretilen ilacın 1200 kişi üzerindeki deneylerinde, hastaneye yatma ve ölümlerin engellenmesinde yüzde 89 koruma görüldüğünü duyuran Pfizer, ilacın nihai testlerinin sonuçlarını bugün paylaştı. Duvar'ın aktardığına göre 1000 kişinin daha üzerinde yapılan testlerde Pfizer'in ilacını alan kimse ölmedi. Plasebo grubunda ise 12 ölüm görüldü. İkinci bir klinik deneyin ön sonuçlarına göre de ilacı kullanan kişiler arasında hastaneye yatma oranı yüzde 70 oranında azaldı. İlaç, kullanım onayı verilmesi halinde Paxlovid adıyla satılacak. Pfizer yetkilisi Mikael Dolsten, bugün açıklanan veriler için "Harika bir sonuç. Devasa sayıda hayatın kurtarılmasından ve hastaneye yatışın önlenmesinden söz ediyoruz. Ve elbette, eğer ilaç enfeksiyondan sonra hızla devreye sokulursa, bulaşmayı da ciddi ölçüde engellememiz mümkün" dedi. Dolsten, son laboratuvar testlerinde ilacın Omicron varyantında da 'diğer endişe verici varyantlar kadar iyi işlediğinin görüldüğünü' söyledi. Şirket, ilaçtan bu yıl içinde 180 bin doz, gelecek sene de en az 80 milyon doz üretmeyi planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211116/pfizer-kovid-19-ilacinin-daha-ucuz-versiyonunun-uretilmesine-izin-verecek-1050857856.html

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ilaç, pfizer, korona, hap, omicron