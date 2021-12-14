https://tr.sputniknews.com/20211214/putin-rusyaya-verilmesini-istedigi-guvenlik-garantileri-icin-natoyla-derhal-gorusmek-istiyor--1051760111.html

Putin, Rusya’ya verilmesini istediği güvenlik garantileri için NATO’yla derhal görüşmek istiyor

Putin, Rusya’ya verilmesini istediği güvenlik garantileri için NATO’yla derhal görüşmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile telefon görüşmesinde, ülkesine verilmesini talep ettiği güvenlik garantileri konusunda ABD ve... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T17:21+0300

2021-12-14T17:21+0300

2021-12-14T17:26+0300

dünya

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nato

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sauli niinistö

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Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı, Fin mevkidaşı ile görüşmesinde, ‘Rusya’nın güvenliğine ilişkin uluslararası hukuki garantiler geliştirilmesi adına ABD ve NATO ile görüşmelerin acil bir biçimde başlatılması gerektiğini’ yeniden dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211208/bidendan-moskovanin-endiselerini-tartismak-icin-nato-rusya-toplanti-plani-aciklamasi-1051583372.html

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rusya, vladimir putin, nato, finlandiya, abd, sauli niinistö