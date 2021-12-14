https://tr.sputniknews.com/20211214/putin-rusyaya-verilmesini-istedigi-guvenlik-garantileri-icin-natoyla-derhal-gorusmek-istiyor--1051760111.html
Putin, Rusya’ya verilmesini istediği güvenlik garantileri için NATO’yla derhal görüşmek istiyor
Putin, Rusya’ya verilmesini istediği güvenlik garantileri için NATO’yla derhal görüşmek istiyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile telefon görüşmesinde, ülkesine verilmesini talep ettiği güvenlik garantileri konusunda ABD ve... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T17:21+0300
2021-12-14T17:21+0300
2021-12-14T17:26+0300
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Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı, Fin mevkidaşı ile görüşmesinde, ‘Rusya’nın güvenliğine ilişkin uluslararası hukuki garantiler geliştirilmesi adına ABD ve NATO ile görüşmelerin acil bir biçimde başlatılması gerektiğini’ yeniden dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/bidendan-moskovanin-endiselerini-tartismak-icin-nato-rusya-toplanti-plani-aciklamasi-1051583372.html
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Putin, Rusya’ya verilmesini istediği güvenlik garantileri için NATO’yla derhal görüşmek istiyor
17:21 14.12.2021 (güncellendi: 17:26 14.12.2021)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile telefon görüşmesinde, ülkesine verilmesini talep ettiği güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO yönetimiyle acilen görüşmek istediğini söyledi.
Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yayınladı.
Söz konusu açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı, Fin mevkidaşı ile görüşmesinde, ‘Rusya’nın güvenliğine ilişkin uluslararası hukuki garantiler geliştirilmesi adına ABD ve NATO ile görüşmelerin acil bir biçimde başlatılması gerektiğini’ yeniden dile getirdi.