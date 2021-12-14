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Riot Games: Oyunlarımızı bir ayda 180 milyon kişi oynadı
Riot Games: Oyunlarımızı bir ayda 180 milyon kişi oynadı
Riot Games Türkiye Ülke Müdürü İyikul, “Türkiye’de sadece LoL oyunumuzda 20 milyondan fazla hesap sayısı var. 2021’de lig yayınlarımız toplam 6 milyon saatten... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T15:35+0300
2021-12-14T15:35+0300
yaşam
league of legends
riot games
legends of runeterra
valorant
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League of Legends (LOL) oyununun yapımcısı Riot Games’in Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul özellikle son iki yılda hayata geçirdikleri faaliyetlerle bir oyun şirketinden eğlence şirketine dönüştüklerinin altını çizerek, şirketin son dönem projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.İyikul, şirketin 2021 çalışmaları ve yeni yıl planları hakkında bilgi vererek Türkiye ve dünya dijital oyun ekosistemiyle alakalı güncel verileri paylaştı.İlk dizi projeleri olan Arcane için 2015 yılında çalışmalarının başladığını belirten Erdinç İyikul, dizinin Netflix’te çıktığı hafta 38 ülkede en fazla izlenen dizi olduğunun altını çizdi:Türkiye ve dünyadaki oyuncu sayılarıyla ilgili bilgi veren İyikul, “Netflix projemiz Arcane ile eğlence dünyasını oyuncular için yeniden tanımlayan bir şirket konumuna geldik. Ekim ayında dünyada Runeterra oyunlarımızı toplam 180 milyon oyuncu oynadı” diye konuştu.'Türkiye’deki LoL hesap sayısı 20 milyonu geçti, VALORANT oyuncu sayısında Avrupa’yı geride bıraktı’Riot Games Türkiye Ülke Müdürü İyikul, Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri verdi:“Önümüzdeki yıl Türkiye’de 10. yılını kutlayacak olan League of Legends’ta 20 milyondan fazla hesap sayısı ile Türkiye’de oyuncu sayımız artmaya devam ediyor. 2021’de Lig yayınlarımız Türkiye’de toplam 6 milyon saatten fazla izlendi. Özellikle ülkemizde çok sevilen oyunlarımızdan VALORANT’a baktığımızda, Türkiye’nin oyuncu sayısı anlamında Avrupa’yı geride bıraktığını görüyoruz. Dünyada 14 milyon aktif PC oyuncusu olan VALORANT’ın birinci yıl dönümünü dünyada yarım milyardan fazla karşılaşma ile kapattık. Türkiye sunucu yatırımı ile oyuncularımıza özel Türkiye sunucusunu getirdik. VALORANT denince akla ilk gelen ülkelerden biriyiz. Bir FPS ülkesi olarak oyuncularımızın VALORANT’a ilgisi her geçen gün büyümeye devam ediyor.‘Ruined King, Türkiye’de liste başı’Oyun dünyasına farklı bakış açıları getiren oyun geliştiricilerine destek olarak tüm oyunseverlerin Runeterra evrenine girebilmesi için yeni fırsatlar oluşturduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Riot Forge markası ilk meyvelerini vermeye başladı. Hextech Mayhem ve Ruined King geçtiğimiz haftalarda oyun severlerle buluştu. Ruined King, çıktığı ilk hafta Türkiye’de en çok satan oyunlar arasına girdi ve ülkemizde liste başı oldu.2022 yılında yeni neler olacak?2012 yılında Türkiye ofisinin kapılarını açmıştık. 2022 senesi, Riot Games Türkiye’nin 10. yılı olacak. İkinci on yılımıza girerken, Project L, Hytale, VALORANT Mobil ve birbirinden farklı Riot Forge oyunları gibi yepyeni maceralar bizi bekliyor. Yeni yılda, oyun merkezli bir eğlence şirketi olarak içeriklerimizi farklılaştırarak geniş kitleler ile bir araya gelmeye devam edeceğiz.”
https://tr.sputniknews.com/20211013/league-of-legends-genel-sohbeti-kapatiyor-kufur-sayilarini-inceleyip-tekrar-degerlendirecegiz-1049777666.html
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league of legends, riot games, legends of runeterra, valorant

Riot Games: Oyunlarımızı bir ayda 180 milyon kişi oynadı

15:35 14.12.2021
© Riot GamesLegends Of Runeterra
Legends Of Runeterra - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Riot Games
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Riot Games Türkiye Ülke Müdürü İyikul, “Türkiye’de sadece LoL oyunumuzda 20 milyondan fazla hesap sayısı var. 2021’de lig yayınlarımız toplam 6 milyon saatten fazla izlendi. Ekim ayında dünyada Runeterra oyunlarımızı toplam 180 milyon oyuncu oynadı. En güncel projemiz Arcane ise çıktığı hafta 38 ülkede en fazla izlenen dizi oldu” dedi.
League of Legends (LOL) oyununun yapımcısı Riot Games’in Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul özellikle son iki yılda hayata geçirdikleri faaliyetlerle bir oyun şirketinden eğlence şirketine dönüştüklerinin altını çizerek, şirketin son dönem projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İyikul, şirketin 2021 çalışmaları ve yeni yıl planları hakkında bilgi vererek Türkiye ve dünya dijital oyun ekosistemiyle alakalı güncel verileri paylaştı.
İlk dizi projeleri olan Arcane için 2015 yılında çalışmalarının başladığını belirten Erdinç İyikul, dizinin Netflix’te çıktığı hafta 38 ülkede en fazla izlenen dizi olduğunun altını çizdi:
“87 Ülkede TOP 10’a giren Arcane, Türkiye, Kanada ve Güney Kore gibi birçok ülkede de ilk 5’e girdi. Çıktığı hafta Tencent yayın platformu üzerinden 130 milyon izlenmeye ulaştı ve yine bu platformda en çok aranan başlık oldu. 24 Kasım Haftasında Netflix’te toplam 34.42 milyon saat izlenen dizi, IMDb’de 93.423 kişinin kullandığı oyla 9.3 puana sahip.”
Türkiye ve dünyadaki oyuncu sayılarıyla ilgili bilgi veren İyikul, “Netflix projemiz Arcane ile eğlence dünyasını oyuncular için yeniden tanımlayan bir şirket konumuna geldik. Ekim ayında dünyada Runeterra oyunlarımızı toplam 180 milyon oyuncu oynadı” diye konuştu.

'Türkiye’deki LoL hesap sayısı 20 milyonu geçti, VALORANT oyuncu sayısında Avrupa’yı geride bıraktı’

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü İyikul, Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Önümüzdeki yıl Türkiye’de 10. yılını kutlayacak olan League of Legends’ta 20 milyondan fazla hesap sayısı ile Türkiye’de oyuncu sayımız artmaya devam ediyor. 2021’de Lig yayınlarımız Türkiye’de toplam 6 milyon saatten fazla izlendi. Özellikle ülkemizde çok sevilen oyunlarımızdan VALORANT’a baktığımızda, Türkiye’nin oyuncu sayısı anlamında Avrupa’yı geride bıraktığını görüyoruz. Dünyada 14 milyon aktif PC oyuncusu olan VALORANT’ın birinci yıl dönümünü dünyada yarım milyardan fazla karşılaşma ile kapattık. Türkiye sunucu yatırımı ile oyuncularımıza özel Türkiye sunucusunu getirdik. VALORANT denince akla ilk gelen ülkelerden biriyiz. Bir FPS ülkesi olarak oyuncularımızın VALORANT’a ilgisi her geçen gün büyümeye devam ediyor.

‘Ruined King, Türkiye’de liste başı’

Oyun dünyasına farklı bakış açıları getiren oyun geliştiricilerine destek olarak tüm oyunseverlerin Runeterra evrenine girebilmesi için yeni fırsatlar oluşturduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Riot Forge markası ilk meyvelerini vermeye başladı. Hextech Mayhem ve Ruined King geçtiğimiz haftalarda oyun severlerle buluştu. Ruined King, çıktığı ilk hafta Türkiye’de en çok satan oyunlar arasına girdi ve ülkemizde liste başı oldu.

2022 yılında yeni neler olacak?

2012 yılında Türkiye ofisinin kapılarını açmıştık. 2022 senesi, Riot Games Türkiye’nin 10. yılı olacak. İkinci on yılımıza girerken, Project L, Hytale, VALORANT Mobil ve birbirinden farklı Riot Forge oyunları gibi yepyeni maceralar bizi bekliyor. Yeni yılda, oyun merkezli bir eğlence şirketi olarak içeriklerimizi farklılaştırarak geniş kitleler ile bir araya gelmeye devam edeceğiz.”
League of Legends - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
YAŞAM
League of Legends 'genel sohbeti' kapatıyor: 'Küfür sayılarını inceleyip tekrar değerlendireceğiz'
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