Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211215/15-yil-cezasi-onanan-cilem-dogandan-yargitaya-itiraz-1051786885.html
15 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz
15 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz
Adana'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren ve yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T12:18+0300
2021-12-15T12:25+0300
çilem doğan
türkiye
yargıtay
itiraz
meşru müdafaa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104155/42/1041554258_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_18d042a291d0d51e91267841597141fe.jpg
Adana'da, Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından geçen ay Doğan’ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine gireceği günü beklemeye başladı.Cezasının onaylanmasının ardından Çilem Doğan, avukatı İsa Ayanoğlu aracılığıyla karar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itirazda bulundu. İtiraz kabul edilirse karar, Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek. 'Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır, benim durumum buna uyuyor'Yaşadıklarına tüm Türkiye’nin şahit olduğunu dile getiren Doğan, karara çok üzüldüğünü fakat ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise itiraz dilekçesini sunduklarını ve olumlu cevap alacaklarına inandıklarını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211104/yargitay-cilem-dogana-verilen-15-yillik-hapis-cezasini-onadi-1050469474.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104155/42/1041554258_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_ea209d68f1406371a708994fa3ab7d23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çilem doğan, yargıtay, itiraz, meşru müdafaa

15 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz

12:18 15.12.2021 (güncellendi: 12:25 15.12.2021)
© DHAÇilem Doğan
Çilem Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© DHA
Abone ol
Adana'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren ve yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan, avukatı aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kararın düzeltilmesi için itirazda bulundu.
Adana'da, Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından geçen ay Doğan’ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine gireceği günü beklemeye başladı.
Cezasının onaylanmasının ardından Çilem Doğan, avukatı İsa Ayanoğlu aracılığıyla karar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itirazda bulundu. İtiraz kabul edilirse karar, Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek.

'Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır, benim durumum buna uyuyor'

Yaşadıklarına tüm Türkiye’nin şahit olduğunu dile getiren Doğan, karara çok üzüldüğünü fakat ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır. Benim durumum buna uyuyor. Fakat Yargıtay bunu uygulamadı. Her gün benim gibi kendini savunmaya çalışan kadınlar ölüyor. Bu karar bana 'neden ölmedin, kendini savunmamalıydın' mesajı veriyor. Yaşadıklarım hastane raporları, şikayet dilekçeleriyle belgelenmiştir. Buna rağmen olay, doğrudan 'adam öldürdüm' gibi ele alınmıştır. Davamın haklılığına güveniyor ve adaletin yeniden tecelli edeceği yönünde umudumu koruyorum."
Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise itiraz dilekçesini sunduklarını ve olumlu cevap alacaklarına inandıklarını belirtti.
Adana / Çilem Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
TÜRKİYE
Çilem Doğan, yeniden cezaevine girecek
4 Kasım, 11:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:40Robert Pattinson'lı The Batman filminden bir fragman daha
13:34'Antalya Limanı’nı 2047’ye kadar Katar işletecek' iddiası
13:25Kesilen ağacın kovuğunda buldu: Biberonla beslediği yavru sincap 'Mamut'u yanından ayırmıyor
13:184 bin dolarlık bahşişi patronla paylaşmadığı için işinden oldu
13:14‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor
13:12Ahmet Güneştekin: 'Hafıza Odası' sergimiz Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine sonlandırılıyor
13:10Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti
12:59Enerji Bakanı Dönmez: Rüzgar ekip enerji biçeceğiz
12:51Nebati'den iş dünyasına: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun
12:48Jandarma kılığında girdikleri evden 200 bin TL değerinde altın ve para çaldılar
12:45THK Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi
12:45BAE'de obeziteye karşı 'zayıflama yarışması': Verilen her kilo için 500 dirhem ödül
12:39AK Parti Amasya İl Başkanı görevinden istifa etti
12:21TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk etti: 'Kocanı fenomen yaptın, çatla patla'
12:21Kuzey Kore kurucu liderinin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü
12:1815 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz
12:17Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı
12:15AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır
12:05Fransız Bakan: Paris'teki Tesla kazasında teknik hata tespit edilemedi
12:02Haiti'deki akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı artıyor