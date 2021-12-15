https://tr.sputniknews.com/20211215/15-yil-cezasi-onanan-cilem-dogandan-yargitaya-itiraz-1051786885.html

15 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz

15 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz

Adana'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren ve yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T12:18+0300

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çilem doğan

türkiye

yargıtay

itiraz

meşru müdafaa

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Adana'da, Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından geçen ay Doğan’ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine gireceği günü beklemeye başladı.Cezasının onaylanmasının ardından Çilem Doğan, avukatı İsa Ayanoğlu aracılığıyla karar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itirazda bulundu. İtiraz kabul edilirse karar, Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek. 'Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır, benim durumum buna uyuyor'Yaşadıklarına tüm Türkiye’nin şahit olduğunu dile getiren Doğan, karara çok üzüldüğünü fakat ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise itiraz dilekçesini sunduklarını ve olumlu cevap alacaklarına inandıklarını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211104/yargitay-cilem-dogana-verilen-15-yillik-hapis-cezasini-onadi-1050469474.html

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