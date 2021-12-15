Agüero kalp rahatsızlığından dolayı yeşil sahalara veda etti

Yıldız oyuncu Sergio Agüero, Barcelona kulübünün başkanı Joan Laporta'nın da katılımıyla bugün Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Agüero şu ifadeleri kullandı: "Bu basın toplantısı, futboldan emekli olduğumu duyurmak için yapılıyor. Benim için çok zor bir durum ama verdiğim karardan memnunum."Yaz transfer döneminde Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen 33 yaşındaki Agüero, bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalıp 1 gole imza attı.La Liga'da 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Agüero'da yapılan testlerin ardından kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti.
İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve ekim ayında kalp rahatsızlığı geçiren Arjantinli forvet oyuncusu Sergio Agüero bir basın toplantısıyla profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Yıldız oyuncu Sergio Agüero, Barcelona kulübünün başkanı Joan Laporta'nın da katılımıyla bugün Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Agüero şu ifadeleri kullandı: "Bu basın toplantısı, futboldan emekli olduğumu duyurmak için yapılıyor. Benim için çok zor bir durum ama verdiğim karardan memnunum."
Yaz transfer döneminde Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen 33 yaşındaki Agüero, bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalıp 1 gole imza attı.
La Liga'da 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Agüero'da yapılan testlerin ardından kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti.