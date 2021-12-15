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Anket: ABD'de yaklaşık her 10 yetişkinden 3'ü herhangi bir dine bağlı değil
Anket: ABD'de yaklaşık her 10 yetişkinden 3'ü herhangi bir dine bağlı değil
ABD'de yapılan bir ankete göre ülkedeki yaklaşık her 10 yetişkinden 3'ü herhangi bir dine bağlı olmadığını ifade ediyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T04:08+0300
2021-12-15T04:08+0300
yaşam
abd
hristiyan
anket
araştırma
din
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Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, 10 yıl içinde kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların oranı yüzde 75'ten 63'e düştü, ülkede en hızlı büyüyen grup 'none' olarak bilinen bireylerden oluşuyor ve 2011'de yetişkin nüfusun yüzde 19'unu teşkil eden grup, 10 yıl içinde yüzde 29'a ulaştı.Pew'in son araştırmasına göre, ABD halkının herhangi bir dine bağlı olmayan kesimi 5 yıl öncesine göre yüzde 6, 10 yıl öncesine göre de yüzde 10 arttı.Her gün dua ettiğini söyleyen ve dini inancı hayatlarında 'çok önemli' gören yetişkinlerin sayısında da yıllar geçtikçe düzenli azalma olduğu belirtildi.ABD'de nüfusun çoğunluğunu oluşturmaya devam eden Hristiyanlığın özellikle Protestan mezhebi üyelerinin hızla azaldığı, 10 yıl önce yetişkin nüfusun yüzde 50'sini oluşturan dini grubun oranının son araştırmada yüzde 40'a gerilediğine işaret edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-tvdeki-drag-queen-performansiyla-cemaati-soke-eden-rahip-gorevden-alindi-1051613353.html
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abd, hristiyan, anket, araştırma, din

Anket: ABD'de yaklaşık her 10 yetişkinden 3'ü herhangi bir dine bağlı değil

04:08 15.12.2021
© AFP 2021 / BRYAN R. SMITHABD-kilise-ayin-koronavirüs-salgın
ABD-kilise-ayin-koronavirüs-salgın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / BRYAN R. SMITH
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ABD'de yapılan bir ankete göre ülkedeki yaklaşık her 10 yetişkinden 3'ü herhangi bir dine bağlı olmadığını ifade ediyor.
Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, 10 yıl içinde kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların oranı yüzde 75'ten 63'e düştü, ülkede en hızlı büyüyen grup 'none' olarak bilinen bireylerden oluşuyor ve 2011'de yetişkin nüfusun yüzde 19'unu teşkil eden grup, 10 yıl içinde yüzde 29'a ulaştı.
Pew'in son araştırmasına göre, ABD halkının herhangi bir dine bağlı olmayan kesimi 5 yıl öncesine göre yüzde 6, 10 yıl öncesine göre de yüzde 10 arttı.
Her gün dua ettiğini söyleyen ve dini inancı hayatlarında 'çok önemli' gören yetişkinlerin sayısında da yıllar geçtikçe düzenli azalma olduğu belirtildi.
ABD'de nüfusun çoğunluğunu oluşturmaya devam eden Hristiyanlığın özellikle Protestan mezhebi üyelerinin hızla azaldığı, 10 yıl önce yetişkin nüfusun yüzde 50'sini oluşturan dini grubun oranının son araştırmada yüzde 40'a gerilediğine işaret edildi.
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