Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211215/bati-medyasi-ab-uyesi-birkac-buyuk-ulke-rusyaya-yaptirimlara-karsi-1051802461.html
Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı
Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı
Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi birkaç büyük ülkenin, Ukrayna’ya karşı saldırı hazırlığına olduğu iddia edilen Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanmasına... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:45+0300
2021-12-15T17:46+0300
rusya
dünya
fransa
avrupa birliği
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101325/40/1013254008_0:168:3093:1907_1920x0_80_0_0_2f55ab60255e73913ee38c66c5826637.jpg
Bloomberg’in haberinde, “Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya şu anda, acı verici ekonomik kısıtlamaların ayrıntıları açıklanmadan önce Moskova ile görüşmelere odaklanmak istiyor” ifadesine yer verildi.Diğer bazı Avrupa ülkelerinin de yeni yaptırım fikrine desteğin Rusya’yı 'etkili biçimde caydırmaya yardımcı olduğunu' düşündüğü ifade edilen haberde, böyle bir fikir ayrılığının, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya karşı mücadelesi için tehdit oluşturduğu kaydedildi.Bazı AB üyelerinin de Rusya yönetiminin gerilim planladığı inancına katılmadığı ve güç artırmayı ‘baskı taktiği’ olarak kullandığını tahmin ettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/abden-wagner-grubuna-yaptirim-1051729292.html
rusya
fransa
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101325/40/1013254008_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_129f7966e951f96d81aa2dba806ebc09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, fransa, avrupa birliği, yaptırım

Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı

17:45 15.12.2021 (güncellendi: 17:46 15.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya ve Avrupa Birliği bayrakları
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi birkaç büyük ülkenin, Ukrayna’ya karşı saldırı hazırlığına olduğu iddia edilen Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanmasına karşı olduğunu belirtti.
Bloomberg’in haberinde, “Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya şu anda, acı verici ekonomik kısıtlamaların ayrıntıları açıklanmadan önce Moskova ile görüşmelere odaklanmak istiyor” ifadesine yer verildi.
Diğer bazı Avrupa ülkelerinin de yeni yaptırım fikrine desteğin Rusya’yı 'etkili biçimde caydırmaya yardımcı olduğunu' düşündüğü ifade edilen haberde, böyle bir fikir ayrılığının, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya karşı mücadelesi için tehdit oluşturduğu kaydedildi.
Bazı AB üyelerinin de Rusya yönetiminin gerilim planladığı inancına katılmadığı ve güç artırmayı ‘baskı taktiği’ olarak kullandığını tahmin ettiği belirtildi.
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
DÜNYA
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım
13 Aralık, 19:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:14Doktoru tehdit etti, aile sağlığı merkezi camına 'Özür dilerim' yazısı asarak davadan kurtuldu
18:06AK Partili Yavuz: Bugünlerde milletimize ve ülkemize ihanet olarak gördüğüm stokçuluk peydah oldu
17:59Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'
17:53AP binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren milletvekillerine ceza verildi
17:52Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'
17:48Tanju Özcan: Millet İttifakı bir hata yaparsa aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım
17:45Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı
17:42Brezilya'da politikacılar kozlarını boks ringinde paylaştı
17:29Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor
17:21Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti
17:14Çin Büyükelçisi Liu Shaobin: Olimpiyatların siyasallaştırılmasına karşı çıkıyoruz
17:11Rus Dışişleri: AB'nin Wagner'e yaptırımları, Afrika'daki eski kolonilere ilişkin histerinin ürünü
17:08Flört uygulaması Grindr milyonlarca euro ceza ödeyecek
17:04İtalya'da 10 bin yıllık kız çocuğu mezarı bulundu: 'Süslenmesi dönemin eşitlikçi doğasının kanıtı'
16:51Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun adaylık çabası beyhude
16:51Çay sunum şampiyonu: Önce çayı koyup üzerine su ekleyerek demlemeyin
16:48Çocuklarına işkence yapan babaya 34 yıl hapis cezası
16:43Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
16:36İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar
16:36Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında