https://tr.sputniknews.com/20211215/bati-medyasi-ab-uyesi-birkac-buyuk-ulke-rusyaya-yaptirimlara-karsi-1051802461.html

Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı

Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı

Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi birkaç büyük ülkenin, Ukrayna’ya karşı saldırı hazırlığına olduğu iddia edilen Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanmasına... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T17:45+0300

2021-12-15T17:45+0300

2021-12-15T17:46+0300

rusya

dünya

fransa

avrupa birliği

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101325/40/1013254008_0:168:3093:1907_1920x0_80_0_0_2f55ab60255e73913ee38c66c5826637.jpg

Bloomberg’in haberinde, “Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya şu anda, acı verici ekonomik kısıtlamaların ayrıntıları açıklanmadan önce Moskova ile görüşmelere odaklanmak istiyor” ifadesine yer verildi.Diğer bazı Avrupa ülkelerinin de yeni yaptırım fikrine desteğin Rusya’yı 'etkili biçimde caydırmaya yardımcı olduğunu' düşündüğü ifade edilen haberde, böyle bir fikir ayrılığının, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya karşı mücadelesi için tehdit oluşturduğu kaydedildi.Bazı AB üyelerinin de Rusya yönetiminin gerilim planladığı inancına katılmadığı ve güç artırmayı ‘baskı taktiği’ olarak kullandığını tahmin ettiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/abden-wagner-grubuna-yaptirim-1051729292.html

rusya

fransa

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, fransa, avrupa birliği, yaptırım