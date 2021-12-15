Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı

Bloomberg’in haberinde, “Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya şu anda, acı verici ekonomik kısıtlamaların ayrıntıları açıklanmadan önce Moskova ile görüşmelere odaklanmak istiyor” ifadesine yer verildi.Diğer bazı Avrupa ülkelerinin de yeni yaptırım fikrine desteğin Rusya’yı 'etkili biçimde caydırmaya yardımcı olduğunu' düşündüğü ifade edilen haberde, böyle bir fikir ayrılığının, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya karşı mücadelesi için tehdit oluşturduğu kaydedildi.Bazı AB üyelerinin de Rusya yönetiminin gerilim planladığı inancına katılmadığı ve güç artırmayı ‘baskı taktiği’ olarak kullandığını tahmin ettiği belirtildi.
Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi birkaç büyük ülkenin, Ukrayna’ya karşı saldırı hazırlığına olduğu iddia edilen Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanmasına karşı olduğunu belirtti.
Bloomberg’in haberinde, “Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya şu anda, acı verici ekonomik kısıtlamaların ayrıntıları açıklanmadan önce Moskova ile görüşmelere odaklanmak istiyor” ifadesine yer verildi.
Diğer bazı Avrupa ülkelerinin de yeni yaptırım fikrine desteğin Rusya’yı 'etkili biçimde caydırmaya yardımcı olduğunu' düşündüğü ifade edilen haberde, böyle bir fikir ayrılığının, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya karşı mücadelesi için tehdit oluşturduğu kaydedildi.
Bazı AB üyelerinin de Rusya yönetiminin gerilim planladığı inancına katılmadığı ve güç artırmayı ‘baskı taktiği’ olarak kullandığını tahmin ettiği belirtildi.