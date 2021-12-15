Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211215/dolarda-yeni-zirve-1476--1051794469.html
Dolarda yeni zirve: 14.76'yı gördü
Dolarda yeni zirve: 14.76'yı gördü
Güne 14.50'li seviyelerden başlayan dolar, gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14.76'ya taşıdı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T14:35+0300
2021-12-15T14:56+0300
ekonomi
dolar
türkiye
abd merkez bankası (fed)
euro
merkez bankası
fed
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b988908ea76ed23cec19aba06dd63159.jpg
Doların hafta başında 14.75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası döviz kurlarına müdahalede bulunmuş ve dolar söz konusu müdahalenin etkisiyle 13.80'li seviyelerin altına çekilmişti. Dolar daha sonra kaybettiği kazanımlarını geri alırken, tekrar 14 lira seviyesinin üzerine çıkarak kademeli artışını sürdürmüştü.Euro ise 16.63 lira seviyesini gördü.Fed ve TCMB'nin faiz kararları bekleniyorBu akşam Türkiye saatiyle 22.00'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı bekleniyor.Fed bir önceki toplantıda faiz oranında artışa gitmezken, varlık alımlarında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmişti.Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz kararını yarın 14.00'da verecek. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirim yapılarak yüzde 14'e çekilmesi yönünde.
https://tr.sputniknews.com/20211215/dolarda-yukselis-suruyor-1460-seviyesinde-1051783514.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114448_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9245dcfbdba2b6d861bcb9fa04e8b8ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, türkiye, abd merkez bankası (fed), euro, merkez bankası, fed, ekonomi

Dolarda yeni zirve: 14.76'yı gördü

14:35 15.12.2021 (güncellendi: 14:56 15.12.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
Abone ol
Güne 14.50'li seviyelerden başlayan dolar, gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14.76'ya taşıdı.
Doların hafta başında 14.75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası döviz kurlarına müdahalede bulunmuş ve dolar söz konusu müdahalenin etkisiyle 13.80'li seviyelerin altına çekilmişti. Dolar daha sonra kaybettiği kazanımlarını geri alırken, tekrar 14 lira seviyesinin üzerine çıkarak kademeli artışını sürdürmüştü.
Euro ise 16.63 lira seviyesini gördü.

Fed ve TCMB'nin faiz kararları bekleniyor

Bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı bekleniyor.
Fed bir önceki toplantıda faiz oranında artışa gitmezken, varlık alımlarında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmişti.
Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz kararını yarın 14.00'da verecek. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirim yapılarak yüzde 14'e çekilmesi yönünde.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
EKONOMİ
Dolarda yükseliş sürüyor: 14.60 seviyesinde
10:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:11Canlı tavuk satışları patladı: 'Markette kilosu 30 lira, bizde 10 liraya geliyor'
15:06THY yarın İtalya'ya yapacağı bazı uçak seferlerini iptal etti
15:04Agüero kalp rahatsızlığından dolayı yeşil sahalara veda etti
15:01Narışkin: Batı, Navalnıy'ın yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' aramaya başladı
14:56Sarıgül, kestaneciye 20 lira verdi: '1.5 sene sonra bununla başbakanlığa gel'
14:56Prof. Demirdal: Turkovac'ın yan etkileri hafif seyrediyor
14:44Çavuşoğlu: Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz
14:35Dolarda yeni zirve: 14.76'yı gördü
14:29'İkinci eş alın' diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Edizer'den hekimlere: Başlarım grevinize
14:26Türkiye yazarı Batırel'den çağrı: En az 3 ay süreyle fedakarlık yapın
14:26Galatasaray Başkanı Burak Elmas: TFF gerekeni yapmazsa yayın ihalesinden çıkacağız
14:24AB: Omicron ocak ayı ortasına kadar baskın varyant olabilir
14:20Barış Atay'a saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
14:14Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Arkadaşlarını darp edip üzerine idrarını yaptılar
14:14Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı, yanına da çocuk bisikleti kondu
14:13Çevre bilinci için okul bahçesine 'böcek oteli' yaptılar
14:04THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
14:03'Tuhaf ve kışkırtıcı tweet'lerine rağmen': Financial Times, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti
13:56Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül’ün annesi: İç kanama olabilir korkusu var
13:54Avatar 2'den yeni set fotoğrafları