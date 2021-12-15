https://tr.sputniknews.com/20211215/dolarda-yeni-zirve-1476--1051794469.html

Dolarda yeni zirve: 14.76'yı gördü

Dolarda yeni zirve: 14.76'yı gördü

Güne 14.50'li seviyelerden başlayan dolar, gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14.76'ya taşıdı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T14:35+0300

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ekonomi

dolar

türkiye

abd merkez bankası (fed)

euro

merkez bankası

fed

ekonomi

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Doların hafta başında 14.75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası döviz kurlarına müdahalede bulunmuş ve dolar söz konusu müdahalenin etkisiyle 13.80'li seviyelerin altına çekilmişti. Dolar daha sonra kaybettiği kazanımlarını geri alırken, tekrar 14 lira seviyesinin üzerine çıkarak kademeli artışını sürdürmüştü.Euro ise 16.63 lira seviyesini gördü.Fed ve TCMB'nin faiz kararları bekleniyorBu akşam Türkiye saatiyle 22.00'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı bekleniyor.Fed bir önceki toplantıda faiz oranında artışa gitmezken, varlık alımlarında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmişti.Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz kararını yarın 14.00'da verecek. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirim yapılarak yüzde 14'e çekilmesi yönünde.

https://tr.sputniknews.com/20211215/dolarda-yukselis-suruyor-1460-seviyesinde-1051783514.html

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dolar, türkiye, abd merkez bankası (fed), euro, merkez bankası, fed, ekonomi