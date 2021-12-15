https://tr.sputniknews.com/20211215/dso-omicron-varyantinin-hafif-semptomlar-gostermesi-salgini-bitirmeyecek-1051775236.html

DSÖ: Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek

DSÖ: Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T01:01+0300

2021-12-15T01:01+0300

2021-12-15T01:03+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

salgın

koronavirüs

omicron

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DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, bazı bilim insanlarının, 'Omicron varyantının baskın varyant olması durumunda salgının erken biteceği' yönündeki açıklamalarına ilişkin, Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu cevapladı.Ryan, "Bence bunun doğrudan cevabı, hayır (salgın bitmeyecek)" ifadesini kullandı.Bununla beraber, Omicron varyantının Delta varyantına 'üstün gelmeye çalıştığına bu rekabetin daha önce de Delta ile Alfa varyantı arasında yaşandığına dikkati çeken Ryan, "Bu konuda alarmda ve uyanık kalmaya devam etmemiz gerekiyor. (Salgının biteceği konusunda) bir varsayımda bulunamayız ama (Omicron'a karşı) savunmasız durumdakileri korumak ve bulaşmayı durdurmak için şimdi harekete geçebiliriz" dedi.'Zirve yapmasına sadece haftalar kaldı'Ryan ayrıca, Omicron varyantının zirve yapmasına sadece haftalar kaldığını, hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını iki, üç ve dört kez artırması gerektiğini savundu.Bazı hükümetlerin Omicron varyantına karşı tüm nüfusa hatırlatıcı doz uygulama kararını da eleştiren Ryan, bu durumun küresel çapta aşı eşitsizliğini daha da körükleyeceğini ve milyonlarca insanın hayatını riske atacağını kaydetti.Discovery firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Noach, eldeki bulgular ışığında Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla çok daha hafif semptomlar gösterdiğini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211214/dso-omicron-daha-once-hicbir-mutasyonda-gormedigimiz-oranda-yayiliyor-1051771611.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), salgın, koronavirüs, omicron