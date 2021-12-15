https://tr.sputniknews.com/20211215/guney-afrikanin-eski-baskanina-15-aylik-hapis-karari-1051804632.html

Güney Afrika’nın eski başkanına 15 aylık hapis kararı

Güney Afrika’nın eski başkanına 15 aylık hapis kararı

Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın 15 aylık hapis cezasını tamamlaması için cezaevine dönmesine karar verdi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T18:35+0300

2021-12-15T18:35+0300

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dünya

güney afrika

devlet başkanı

hapis

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Gauteng Yüksek Mahkemesi, eski Güney Afrika eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın sağlık nedenlerinden ötürü şartlı tahliye edilmesinin 'hukuka aykırı' olduğuna ve eski Cumhurbaşkanı'nın 15 aylık cezasını tamamlamak üzere yeniden cezaevine gönderilmesi gerektiğine hükmetti.Mahkemeden yapılan açıklamada, Zuma'nın şartlı tahliye ile hapisten çıktığı sürenin, 15 aylık cezadan düşülmeyeceği ve mahkeme masraflarının da Zuma tarafından ödeneceği belirtildi.16 ayrı suçlamadan dava sürüyorJacob Zuma, 2009'da Cumhurbaşkanlığına seçilerek Güney Afrika'yı 9 yıl yönettikten sonra yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.Zuma, 5 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilmişti.

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güney afrika, devlet başkanı, hapis