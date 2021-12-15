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'İkinci eş alın' diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Edizer'den hekimlere: Başlarım grevinize
'İkinci eş alın' diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Edizer'den hekimlere: Başlarım grevinize
Medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T14:29+0300
2021-12-15T14:29+0300
türkiye
grev
hekim
ali edizer
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TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde grev kararı aldı. Hekimler bugün tam gün sürecek olan grevde aciller dışında sağlık hizmeti sunmayacaklar.Öte yandan, medeni hukuku hedef alan ve çok eşliliği savunan sözleriyle gündeme gelen eski GATA başhekim yardımcısı Ali Edizer, hekimlerin grevini eleştirdi.Edizer, sosyal medya hesabından “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz” mesajını paylaştı.Ne olmuştu?Ali Edizer, GATA’da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, “İkinci eşi de alın” çağrısında bulunmuş ve “Sorsan, ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” gibi mesajlar paylaşmıştı.Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020’de görevden alınan Edizer’in, 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı. Edizer, alındığı görevine yeniden geri döndü.
https://tr.sputniknews.com/20211215/hekimlerin-tek-gunluk-grevi-basladi-1051785396.html
https://tr.sputniknews.com/20201009/dr-ali-edizer-tabiplik-gorevinden-de-aciga-alindi-1042997779.html
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grev, hekim, ali edizer

'İkinci eş alın' diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Edizer'den hekimlere: Başlarım grevinize

14:29 15.12.2021
© DHAAli Edizer
Ali Edizer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© DHA
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Medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine grev kararı alan sağlık çalışanlara tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde grev kararı aldı. Hekimler bugün tam gün sürecek olan grevde aciller dışında sağlık hizmeti sunmayacaklar.
Öte yandan, medeni hukuku hedef alan ve çok eşliliği savunan sözleriyle gündeme gelen eski GATA başhekim yardımcısı Ali Edizer, hekimlerin grevini eleştirdi.
Edizer, sosyal medya hesabından “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz” mesajını paylaştı.
Hekimler Grevde | İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
TÜRKİYE
Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde
11:55

Ne olmuştu?

Ali Edizer, GATA’da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, “İkinci eşi de alın” çağrısında bulunmuş ve “Sorsan, ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” gibi mesajlar paylaşmıştı.
Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020’de görevden alınan Edizer’in, 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı. Edizer, alındığı görevine yeniden geri döndü.
Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Adizer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2020
DÜNYA
Dr. Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
9 Ekim 2020, 09:03
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