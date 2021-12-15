https://tr.sputniknews.com/20211215/ingilterede-gunluk-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1051810496.html

İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor

İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor

İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-15T21:59+0300

2021-12-15T21:59+0300

koronavirüs

ingiltere

salgın

koronavirüs

kovid-19

omicron

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İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edildi ve günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.Ülkede toplam vaka sayısı 11 milyon 10 bin 286'ya yükseldi. Bir önceki rekor vaka sayısı 8 Ocak'ta 68 bin 53 vaka ile kaydedilmişti.Son 24 saatte 165 can kaybıSon 24 saatte virüs nedeniyle 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı ise 146 bin 791'e yükseldiği. Sağlık Bakanlığı, 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 81.5'inin tamamen aşılandığını, yüzde 43'üne ise 3. doz güçlendiricinin uygulandığını aktardı.Omicron vaka sayısı 10 bini aştıBirleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bugün 4 bin 671 Omicron vakası kaydedildiğini ve toplam bilançonun 10 bin 17'ye yükseldiğini duyurdu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) CEO'su Amanda Pritchard vakaların rekor sayıya ulaşması konusunda "herkesin endişelenmesi gerektiğini" söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211215/prof-dr-unutmazdan-omicron-yorumu-bakin-delta-bunun-yaninda-hafif-ruzgar-kaliyor-1051806362.html

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