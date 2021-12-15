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İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor
İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T21:59+0300
2021-12-15T21:59+0300
koronavirüs
ingiltere
salgın
koronavirüs
kovid-19
omicron
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İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edildi ve günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.Ülkede toplam vaka sayısı 11 milyon 10 bin 286'ya yükseldi. Bir önceki rekor vaka sayısı 8 Ocak'ta 68 bin 53 vaka ile kaydedilmişti.Son 24 saatte 165 can kaybıSon 24 saatte virüs nedeniyle 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı ise 146 bin 791'e yükseldiği. Sağlık Bakanlığı, 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 81.5'inin tamamen aşılandığını, yüzde 43'üne ise 3. doz güçlendiricinin uygulandığını aktardı.Omicron vaka sayısı 10 bini aştıBirleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bugün 4 bin 671 Omicron vakası kaydedildiğini ve toplam bilançonun 10 bin 17'ye yükseldiğini duyurdu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) CEO'su Amanda Pritchard vakaların rekor sayıya ulaşması konusunda "herkesin endişelenmesi gerektiğini" söyledi.
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ingiltere, salgın, koronavirüs, kovid-19, omicron

İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor

21:59 15.12.2021
© REUTERS / Toby Melvilleİngiltere - koronavirüs
İngiltere - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Toby Melville
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İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.
İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edildi ve günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 11 milyon 10 bin 286'ya yükseldi. Bir önceki rekor vaka sayısı 8 Ocak'ta 68 bin 53 vaka ile kaydedilmişti.

Son 24 saatte 165 can kaybı

Son 24 saatte virüs nedeniyle 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı ise 146 bin 791'e yükseldiği. Sağlık Bakanlığı, 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 81.5'inin tamamen aşılandığını, yüzde 43'üne ise 3. doz güçlendiricinin uygulandığını aktardı.

Omicron vaka sayısı 10 bini aştı

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bugün 4 bin 671 Omicron vakası kaydedildiğini ve toplam bilançonun 10 bin 17'ye yükseldiğini duyurdu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) CEO'su Amanda Pritchard vakaların rekor sayıya ulaşması konusunda "herkesin endişelenmesi gerektiğini" söyledi.
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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