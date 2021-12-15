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İtalya'da koronavirüs nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal uzatıldı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal uzatıldı
İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını sebebiyle yürürlükte olan olağanüstü halin 31 Mart 2022’ye kadar uzatılmasını kararlaştırdı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T01:44+0300
2021-12-15T01:44+0300
koronavirüs
italya
olağanüstü hal
mario draghi
vaka
koronavirüs
omicron
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış eğiliminde olduğu İtalya'da, pandemiyle mücadele için dönemin hükümeti tarafından ilk kez 31 Ocak 2020’de çıkarılan olağanüstü hal, bir kez daha uzatıldı.Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun bugün kabul ettiği kanun hükmünde kararnameyle salgınla mücadelede hızlı tedbirler alınmasını sağlayan olağanüstü hal uygulaması ve bu kapsamdaki salgını önleyici tedbirlerin 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.AB ülkelerinden geleceklere yönelik yeni tedbirSağlık Bakanı Roberto Speranza da olağanüstü hal kapsamında imzaladığı başka bir kararnameyle İtalya'ya Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek olanlara yönelik yeni tedbirleri açıkladı.Buna göre, AB'den gelecek Kovid-19 aşısı yaptırmış kişilere de İtalya'ya yolcuklarından önce alınmış 'negatif' test sonucu gösterme zorunluluğu getirildi. Yine Avrupa’dan gelecek ancak hiç aşı yaptırmamış olanlar ise 'negatif' sonuçlu test zorunluluğuna ek olarak; İtalya'ya girdiği günden itibaren 5 gün karantinada kalacak.Kararnamede ayrıca, AB’den gelecek olanların yaptıracağı testlerin, hızlı test (Antijen) olması durumunda son 24 saat içinde yapılmış olması, moleküler test olması durumunda ise son 48 saatte yapılmış olması şartının getirildiği de kaydedildi.Bu uygulamanın, 16 Aralık'tan itibaren başlayacağı ve 31 Ocak 2022'ye kadar süreceği bildirildi.AB dışındaki ülkelerden gelenler için yolcuktan önce alınmış negatif sonuçlu test ibrazı ve 10 gün karantina şartı ise devam edecek.Aynı şekilde, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron sebebiyle Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'ye getirilen seyahat yasaklarının süresi 31 Ocak 2022’ye uzatıldı.İtalya'da son 24 saatte 20 bin 677 yeni vaka kaydedilirken, ölü sayısı 120 artarak 130 bin 49’a ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/italyada-super-yesil-gecis-uygulamasi-yururlukte-1051477869.html
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italya, olağanüstü hal, mario draghi, vaka, koronavirüs, omicron

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal uzatıldı

01:44 15.12.2021
© REUTERS / Remo Casilliİtalya - koronavirüs
İtalya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Remo Casilli
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İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını sebebiyle yürürlükte olan olağanüstü halin 31 Mart 2022’ye kadar uzatılmasını kararlaştırdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış eğiliminde olduğu İtalya'da, pandemiyle mücadele için dönemin hükümeti tarafından ilk kez 31 Ocak 2020’de çıkarılan olağanüstü hal, bir kez daha uzatıldı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun bugün kabul ettiği kanun hükmünde kararnameyle salgınla mücadelede hızlı tedbirler alınmasını sağlayan olağanüstü hal uygulaması ve bu kapsamdaki salgını önleyici tedbirlerin 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

AB ülkelerinden geleceklere yönelik yeni tedbir

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da olağanüstü hal kapsamında imzaladığı başka bir kararnameyle İtalya'ya Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek olanlara yönelik yeni tedbirleri açıkladı.
Buna göre, AB'den gelecek Kovid-19 aşısı yaptırmış kişilere de İtalya'ya yolcuklarından önce alınmış 'negatif' test sonucu gösterme zorunluluğu getirildi. Yine Avrupa’dan gelecek ancak hiç aşı yaptırmamış olanlar ise 'negatif' sonuçlu test zorunluluğuna ek olarak; İtalya'ya girdiği günden itibaren 5 gün karantinada kalacak.
Kararnamede ayrıca, AB’den gelecek olanların yaptıracağı testlerin, hızlı test (Antijen) olması durumunda son 24 saat içinde yapılmış olması, moleküler test olması durumunda ise son 48 saatte yapılmış olması şartının getirildiği de kaydedildi.
Bu uygulamanın, 16 Aralık'tan itibaren başlayacağı ve 31 Ocak 2022'ye kadar süreceği bildirildi.
AB dışındaki ülkelerden gelenler için yolcuktan önce alınmış negatif sonuçlu test ibrazı ve 10 gün karantina şartı ise devam edecek.
Aynı şekilde, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron sebebiyle Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'ye getirilen seyahat yasaklarının süresi 31 Ocak 2022’ye uzatıldı.
İtalya'da son 24 saatte 20 bin 677 yeni vaka kaydedilirken, ölü sayısı 120 artarak 130 bin 49’a ulaştı.
İtalya'da yeni koronavirüs tedbirleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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