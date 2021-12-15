https://tr.sputniknews.com/20211215/jandarma-kiliginda-girdikleri-evden-200-bin-tl-degerinde-altin-ve-para-caldilar-1051788168.html

Jandarma kılığında girdikleri evden 200 bin TL değerinde altın ve para çaldılar

Jandarma kılığında girdikleri evden 200 bin TL değerinde altın ve para çaldılar

Ordu Akkuş'ta tek tip kıyafetli, silahlı ve kar maskeli 6 kişi, kapıda 'Açın, jandarma' diyerek zorla girdikleri evdeki Ramazan ve Nuriye Demir çiftinin 200... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T12:48+0300

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türkiye

ordu

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gasp

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hırsızlık

jandarma

akkuş

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Ramazan- Nuriye Demir çiftinin oturduğu eve sabaha karşı gelen, tek tip kıyafetli, silahlı ve kar maskeli 6 kişi, 'Açın, jandarma’ diyerek zorla içeri girdi. Çifti etkisiz hale getiren 6 kişi, toplam 200 bin TL değerindeki 5 bilezik, 10 çeyrek altın ve bir miktar parayı gasp etti. Şüpheliler kaçtıktan sonra çift, polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.Altın ve paralarının gasbedildiğini söyleyen Ramazan Demir, "Sabaha karşı geldiler, kapıyı açmadık. 'Jandarmayız, açın' diyerek baskı uyguladılar. Mecbur kaldık, açtık. 'Yüzünüzü açın' dedim. 'Sana yüzümüzü göstermeye mecbur muyuz?' dediler. 'Evde arama yapacağız' diyerek, her yeri dağıttılar. Altın ve paralarımızı alıp, kaçtılar. Biz yandık, başkaları yanmasın. Bu kişiler, bulunsun" diyerek gözyaşı döktü.Nuriye Demir de büyük korku yaşadıklarını belirterek, tüm birikimlerinin gittiğini söyledi.

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ordu, hırsız, gasp, ev, çift, köy, hırsızlık, jandarma, akkuş