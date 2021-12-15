https://tr.sputniknews.com/20211215/karamollaoglu-arjantin-modeline-girdik-iflasin-kosesine-geldik-1051798448.html

Karamollaoğlu: Arjantin modeline girdik, iflasın köşesine geldik

Karamollaoğlu: Arjantin modeline girdik, iflasın köşesine geldik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, “İktidar birtakım problemleri... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T16:06+0300

2021-12-15T16:06+0300

2021-12-15T16:06+0300

türkiye

arjantin

saadet partisi

ekonomik kriz

temel karamollaoğlu

açıklama

ekonomi

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Karamollaoğlu, Merkez Bankası müdahalesi ve faiz indirimi hakkında açıklamalarda bulundu.Saadet Partisi lideri, şu ifadeleri kullandı:“Merkez Bankası piyasalara müdahale etmeyeceğim derken son günlerde 4 kere müdahale etmek mecburiyetinde kaldı. Ama her müdahale doları biraz daha yükseltti. En son 14.70’e kadar dayanmıştı yarın ne olur kimse bilmiyor.Bu gidişle doların çok yüksek seviyelere çıkma ihtimali doğdu. Tabiri caizse elimizde kalan birkaç bardak suyu yani Merkez Bankası’nın rezervlerini bir takım müdahalelerle heba etmeye iktidar teşebbüs etmemeli. Sokağa atılmış olur sadece. Sadece bir kısım elinde imkanı olanlar bundan istifade ederler.”'Sadece ekonomik değil toplu bir krizle karşı karşıyayız'Merkez Bankası faizleri yüzde 15’e çektiğini hatırlatan Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:“Yüzde 15 ile Merkez Bankası’ndan kredi alanlar götürüp o krediyle aldıkları parayı ticari bankalara yüzde 22 ile verebiliyorlar. Yüzde 7’lik bir fark Merkez Bankası faizinin yarısından daha fazla bir gelir elde ediyorlar. Kim? Kimse bilmiyor ki. Daha doğrusu biz bilmiyoruz.İmkânı olanlar bunu biliyorlar. Bir avuç rantiye çevresi bunu kazanıyor. Sizin faizi yüzde 15’e indirmenizin hiç ama hiçbir etkisi olmuyor. Ya bir bardak suyu itfaiye hortumuyla doldurmaya çalışıyor ya da devasa bir yangını bir bardak suyla söndürme gayretine giriyor.Sadece ekonomik değil, toplu bir krizle karşı karşıyayız. Türkiye’yi bugünkü iktidar artık yönetemiyor. Kontrolden çıkmış bir durumda ülkemiz.”'Bürokraside bir liyakat krizi var'Türkiye’nin demokrasi ve bürokrasi krizi yaşadığına vurgu yapan Temel Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:“Türkiye’yi bugünkü iktidar artık yönetemiyor. Kontrolden çıkmış bir durumda ülkemiz. Maalesef ülkemiz aynı zamanda demokrasi ve bürokrasi kriziyle de karşı karşıya. Demokratik haklar her geçen gün biraz daha kısılmaya, bazı konularda fikir beyan etmeye engeller getirilmeye başlandı bile. Bazı konuların konuşulması tabu. Neden? İktidarın hoşuna gitmiyor da ondan.Bürokraside de maalesef aynı kriz var. Bürokratlar kendi işlerini yapmaktan acizler. Herkes tepedekine bakıyor. Kendisi bir fikir üretip tepeye götüremiyor. Azarlanacak mı? İşinden mi olacak kestiremediği için… Sadece yukarıdan gelen talimatları bekliyor. Çok açık ve net söyleyebiliriz bürokraside bir liyakat krizi var.”

https://tr.sputniknews.com/20211208/karamollaoglu-ne-yaptigini-bilmeyen-surekli-makas-degistiren-iktidara-kimsenin-guveni-kalmamistir-1051576860.html

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arjantin, saadet partisi, ekonomik kriz, temel karamollaoğlu, açıklama, ekonomi